- Przed chwilą dowiedziałem się od jednego z reporterów, że tam była kotara w korytarzu marszałkowskim, która była zaciągana. Nie wpadłbym na to, a okazuje się, że rzeczy, na które bym nie wpadł, można było zrobić - stwierdził marszałek Sejmu Szymon Hołownia na wtorkowym briefingu. Zaznaczył też, że nie wie, "co takiego mogliby robić marszałkowie, że taka kotara była im potrzebna". - To kompletny absurd - podkreślił.