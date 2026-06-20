W skrócie Agnieszka Rogozińska z Akademii Sztuki Wojennej oceniła, że koszty dyplomatyczne odebrania Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego mogą przewyższyć ewentualne korzyści.

Według ekspertki decyzja prezydenta Nawrockiego może prowadzić do pogorszenia relacji polsko-ukraińskich i zaostrzenia sporów historycznych.

Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę o odesłaniu Orderu Odrodzenia Polski do kancelarii prezydenta po decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu mu orderu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- Polska powinna się stanowczo domagać od Ukrainy poszanowania prawdy historycznej i pamięci ofiar (…). Trzeba jednak ocenić: czy odebranie orderu przybliża nas do tego celu? - zapytała rozmowie z PAP Agnieszka Rogozińska z Akademii Sztuki Wojennej i Akademii Piotrkowskiej.

- Ponieważ jest to krok symboliczny, z którym nie wiąże się przyjęcie polskiego stanowiska, to ostatecznie koszty dyplomatyczne mogą być większe od korzyści - powiedziała Rogozińska.

- Oczywiście, prezydent powinien brać pod uwagę wartości moralne, ale przy takich decyzjach powinny być też brane pod uwagę kalkulacje związane z bezpieczeństwem i pozycją Polski w regionie. Tymczasem odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu długofalowo może przynieść straty w narracji międzynarodowej - dodała ekspertka.

Odebranie Orderu Orła Białego Zełenskiemu. Ekspertka o kosztach decyzji

Według ekspertki przeciwnicy odebrania Zełenskiemu orderu argumentują, że może to być postrzegane jako zakwestionowanie relacji polsko-ukraińskich od 2022 r. Przytaczane przez nią opinie zwolenników wskazują z kolei, że "partnerstwo historyczne nie oznacza zgody na relatywizację historii i jednostronną narrację".

W ocenie Rogozińskiej decyzja prezydenta Nawrockiego będzie prowadzić do pogorszenia stosunków między Polską a Ukrainą, a także do zaognienia sporów historycznych i do reakcji ze strony władz Ukrainy.

W odpowiedzi na decyzję prezydenta polskie odznaczenia zwrócił Kyryłło Budanow, szef gabinetu Wołodymyra Zełenskiego, szef dyplomacji Andrij Sybiha oraz ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar. Ordery zwrócili też byli prezydenci Ukrainy - Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Proszenko.

Prezydent Nawrocki o "progu bólu". Zełenski odesłał odznaczenie

W sobotę Wołodymyr Zełenski opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym informuje o odesłaniu orderu do kancelarii prezydenta. Fotografie sugerują, że odznaczenie zostanie dostarczone zwyczajną przesyłką kurierską, a ukraiński prezydent przypomniał, że prezydent Nawrocki dotąd nie odebrał orderu m.in. Gerhardowi Schroederowi.

Podczas obchodów Narodowego Dnia Powstań Śląskich prezydent Nawrocki uzasadnił decyzję przekroczeniem "progu bólu", jakim było postanowienie Zełenskiego, by Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ" nadać imię "Bohaterów UPA".

- Wiemy, czym jest wojna. Wiemy, czym jest walka o niepodległość. Wiemy, czym jest postsowieckie, dziś rosyjskie zagrożenie. Ale jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. Ten próg bólu został przekroczony, dlatego odebrałem prezydentowi Zełenskiemu Order Orła Białego - powiedział w powiedział w Grabówce na Śląsku Karol Nawrocki





Niemcy zwrócą Polsce kilka bezcennych zabytków kultury. Kaleta w ''Graffiti'': Czekamy na reparacje i zwrot wszystkich dzieł, a nie kilku Polsat News