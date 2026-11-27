W skrócie Opinia biegłych w sprawie katastrofy smoleńskiej, przygotowana przez ponad 20 ekspertów, kosztowała miliony złotych - poinformował rzecznik prokuratury.

Według ekspertów przyczyną tragedii z 10 kwietnia 2010 roku była seria błędów podczas końcowego podejścia do lądowania, w tym zbyt późna decyzja o odejściu na drugi krąg.

Za czynniki sprzyjające katastrofie uznano m.in. działania rosyjskich kontrolerów lotu, wybór lotniska Smoleńsk Północny oraz nieprawidłowości w 36. Specjalnym Pułku Lotnictwa.

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Niestabilne podejście do lądowania, błędna ocena rzeczywistej wysokości samolotu, kontynuowanie zniżania poniżej minimalnej wysokości, zbyt późna decyzja o odejściu - te błędy, jak wskazali biegli, miały być przyczyną katastrofy smoleńskiej. Do rozbicia samolotu Tu-154M doszło 10 kwietnia 2010 roku.

Przyczyna katastrofy smoleńskiej. Opinia biegłych za miliony złotych

Opinię o przyczynie katastrofy smoleńskiej przygotował międzynarodowy, interdyscyplinarny zespół ponad 20 biegłych - przekazała Prokuratura Krajowa podczas omawiania wniosków. Na konferencji prasowej zapytano o jej koszt.

- Jesteśmy nadal w procedurze rozliczania tej opinii, dlatego nie jestem w stanie podać tej końcowej sumy, natomiast są to miliony złotych. To jest tyle, co mogę na dzisiaj powiedzieć - mówił rzecznik PK prok. Przemysław Nowak.

Jak dodał prokurator Nowak, po rozliczeniu suma ta zostanie podana publicznie. Przypomniał również, że zespół powołano jeszcze w 2019 r., za czasów rządów PiS.

Zaznaczył dodatkowo, że nie dysponuje danymi co do kosztów samego śledztwa. Ocenił jednak, że najpewniej wyniosło "odpowiednio więcej" od samej opinii.

Biegli badali katastrofę smoleńską. Są wnioski

- Zespół pracował nad tą opinią pięć lat, wydał opinię w sierpniu 2024 r. Prokuratorzy przetłumaczyli ją następnie na język polski. Analizowali, uznali, że opinia jest niepełna i niejasna, wnieśli o jej uzupełnienie, zadali 66 pytań. Biegli opinię uzupełniającą wydali w maju tego roku - przypomniał rzecznik PK. Jak dodał, prokuratorzy po przetłumaczeniu tego uzupełnienia uznali, że cała opinia jest "pełna i jasna".

Biegli jako przyczynę katastrofy wskazali serię błędów podczas końcowego podejścia do lądowania. Natomiast za "czynniki sprzyjające katastrofie" uznali (bez określania kolejności ich znaczenia): działania rosyjskich kontrolerów lotu w Smoleńsku, funkcjonowanie 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego (do którego należał samolot), wybór lotniska Smoleńsk Północny oraz nieprzestrzeganie zasad "sterylnego kokpitu" i niewłaściwą współpracę załogi.

W katastrofie smoleńskiej zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka. Polskie śledztwo w sprawie tej tragedii - jedno z największych i najdłuższych w historii polskiej prokuratury - zostało wszczęte jeszcze w dniu katastrofy postanowieniem ówczesnej Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W 2016 r. zarządzeniem ówczesnego Prokuratora Generalnego zostało przekazane do dalszego prowadzenia Zespołowi Śledczemu nr 1 w Prokuraturze Krajowej.



