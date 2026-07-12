W skrócie Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na potrzebę zjednoczenia społeczeństwa i rozwoju zdolności obronnych, by uniknąć wojny oraz nie powtórzyć doświadczeń II wojny światowej.

W niedzielę odbyły się obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej, podczas których upamiętniono mieszkańców wsi za patriotyczną postawę oraz pomoc udzielaną w trakcie okupacji.

Data obchodów nawiązuje do pacyfikacji Michniowa w 1943 roku, gdzie Niemcy zamordowali 204 osoby, a wydarzenie to stało się symbolem pamięci o spacyfikowanych wsiach podczas II wojny światowej.

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W niedzielę obchodzony jest Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. "Obchody tego dnia to oddanie hołdu mieszkańcom polskiej wsi za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej - bohaterską walkę, zapewnianie żywności oraz pomoc udzielaną uciekinierom i osobom ukrywającym się przed prześladowaniami" - przypomina Ministerstwo Obrony Narodowej.

W uroczystych obchodach, które odbyły się przed pomnikiem Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet w Warszawie, wziął udział m.in. Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Ten pomnik jest symbolem walki i męczeństwa wsi polskiej, jest symbolem też zabiegania i starań o to, żeby tu, w sercu Warszawy, w alei Polski Walczącej, stanął pomnik, który będzie oddawał cześć i honor 170-tysięcznej armii, jaką była armia Polski wiejskiej: Bataliony Chłopskie, Ludowy Związek Kobiet, Zielony Krzyż. To wszystko, co w czasie wojny i okupacji stanowiło emanację roli, jaką wieś odegrała wobec miasta, karmiąc, dostarczając żywność, wobec Ojczyzny, budując jej podziemne struktury i dążąc do odrodzenia, oraz wobec tych, którzy najbardziej cierpieli - mówił szef MON.

Wicepremier zaapelował: "niech pamięć o Batalionach Chłopskich, które były fenomenem na światową skalę, Ludowym Związku Kobiet, Zielonym Krzyżu, a także każdej polskiej wsi, która niosła pomoc w trakcie II wojny światowej będzie dla dzisiejszej wsi ożywcza". - Bo wieś ma swoją historię, dumę, tradycję i kulturę. I nie przaśną, zaściankową, do skansenu, ale do życia przyszłych pokoleń - powiedział.

"Rosja eskaluje". Kosiniak-Kamysz ostrzega przed "narastającym zagrożeniem"

W trakcie swojego przemówienia Kosiniak-Kamysz zwrócił uwagę na potrzebę ciągłego rozwijania zdolności obronnych państwa, a także położył akcent na solidarność narodów. - Wojny nie będzie, jak będziemy silni i w fundamentalnych sprawach zjednoczeni - powiedział.

- Nie mówię jednak o prostej, głupiej, zgadzającej się w każdej kwestii narracji i retoryce niektórych. Ale o zjednoczeniu w momencie, kiedy trzeba pokazać jedność, gdy trzeba odeprzeć manipulację, wojnę hybrydową i fałszywą wschodnią propagandę. Mówię o zjednoczeniu w obliczu narastającego zagrożenia, a ono jest, bo Rosja eskaluje - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Wyjaśnił, że właśnie dlatego jest największy budżet na zbrojenia, program SAFE oraz modernizacja polskiej armii i inwestycje w przemysł zbrojeniowy. - Dlatego też siła Polski w NATO, transatlantyckie relacje oraz Unia Europejska inwestująca w zbrojenia po raz pierwszy w historii na wiosek Polski. Stąd 220-tysięczna armia i jej organizacja - mówił.

Wicepremier zwrócił także uwagę na znaczenie zastosowania doświadczeń z wojny w Ukrainie. Mówił również o doświadczeniach historycznych Polski. - Zawsze trzeba pamiętać o historii, bo ona się nie powtarza, ale rymuje. Żeby nie zrymowała się do takiego momentu, kiedy będzie już za późno. Bo Polacy potrafią pięknie się zjednoczyć i współpracować w momencie, kiedy na mapach świata znikamy z konturami naszej ojczyzny - powiedział.

"Musimy mieć siłę". Kosiniak-Kamysz apeluje o współpracę

Kosiniak-Kamysz przypomniał również, że "przed 1939 rokiem w podzielonym społeczeństwie siano manipulację, fałsz i kłamstwo, dzielono po to, aby nie móc odpowiedzieć zjednoczonym na zagrożenie".

Zaapelował o "normalną współpracę w ramach bezpieczeństwa państwa polskiego, do szacunku wobec różnych poglądów i światopoglądów, ale zjednoczenie w sprawie najważniejszej - gotowości państwa polskiego do odparcia wszelkiej napaści, wrogich sygnałów, walki z manipulacją, oszczerstwami i fałszem, szczególnie z algorytmami, które podsycają tego typu zachowania".

- Do upamiętnienia i budowy zgody w upamiętnieniu tych, którzy jeszcze dziś godnego pochowku nie mają, a oddali swoje życie ponad 80 lat temu. Do tego, żebyśmy byli w stanie unieść ciężar pięknych doświadczeń minionych pokoleń, musimy mieć siłę, która wynika nie z jednostki, ale z normalnej współpracy, analizy i konkretnych działań - powiedział.

Kosiniak-Kamysz uczcił pamięć bohaterów polskiej wsi

W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych oraz organizacji kombatanckich, a także żołnierze Wojska Polskiego i mieszkańcy stolicy. - Nie ma formacji żołnierza polskiego bez poczucia patriotyzmu i korzeni, z których się wyrasta. Nie ma wypuszczania młodych pędów i liści bez korzeni, z których się czerpie te odżywcze, życiodajne substancje. I nie ma budowy tożsamości państwa polskiego bez świadomości historii - zwrócił się do wojskowych Kosiniak-Kamysz.

- Kto tej świadomości nie przyjmuje, kto nie czci pamięci, kto nie dąży do upamiętnienia, do godnego pochówku, do prawdy, a w efekcie do przebaczenia również między narodami, nie jest uformowany w należyty sposób do tych działań, do których powołany jest każdy z nas, każdy Polak: do pełnego oddania Ojczyźnie, do patriotyzmu - kontynuował szef MON.

Podczas uroczystości odbył się wojskowy Apel Pamięci, w trakcie którego przywołano bohaterów poległych za wolność Ojczyzny, a ich pamięć uczczono salwą honorową. "Zwieńczeniem obchodów było złożenie wieńców przed pomnikiem Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet" - podsumował MON.

Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Uroczystości w Warszawie

Data obchodów Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej nawiązuje do pacyfikacji wsi Michniów w woj. świętokrzyskim, której dokonali niemieccy okupanci. 12 i 13 lipca 1943 r. w ciągu dwóch dni w Michniowie Niemcy wymordowali 204 osoby. Pierwszego dnia zginęli mężczyźni, a drugiego całe rodziny, w tym kobiety i dzieci. Najmłodszą ofiarą pacyfikacji był Stefanek Dąbrowa - miał zaledwie osiem dni.

Miejscowość została ograbiona i spalona. Ocalałym mieszkańcom zabroniono odbudowy wsi i uprawiania pól. Była to zemsta Niemców za pomoc partyzantom. Wieś współpracowała ze zgrupowaniem Jana Piwnika "Ponurego", udzielając żołnierzom schronienia i dając wyżywienie.

Datę tragedii w Michniowie uznano za symboliczny dzień pamięci o mieszkańcach 817 polskich wsi spacyfikowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. W 2017 roku 12 lipca ustanowiono Dniem Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej, PAP

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