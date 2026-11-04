W obliczu "zrujnowanego zaufania do Trybunału Konstytucyjnego" i powrotu do instytucji, jaka stałaby na straży praw obywateli, potrzebny jest "reset konstytucyjny" - przypomniał Władysław Kosiniak-Kamysz swoją powtarzaną od lat propozycję.

Wpis opublikował dzień po eskalacji sporu o TK, natomiast we wtorek - jak słyszymy w nowym "Politycznym WF-ie" - na posiedzeniu rządu premier Donald Tusk rzucić miał, by z "resetami się nie wygłupiać".

Spór o Trybunał. Co planuje PSL? "Proszę poczekać do niedzieli"

Prowadzący podcast Interii podkreślili, że o rzeczach takich, jak akcja wobec Trybunału, z koalicjantami szef rządu nie dyskutuje, zanim się nie wydarzą. Partnerzy KO czują się natomiast pozbawieni podmiotowości. Kosiniak-Kamysz ma jednak nie składać broni.

Marcin Fijołek i Marek Tejchman usłyszeli od polityków PSL zachętę, aby "poczekać do niedzieli, a przynajmniej do piątku". Tego drugiego dnia w Sejmie będzie debata nad wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego, szefa MSWiA.

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"Polityczny WF": Kulisy chaosu w Trybunale. Kto na resecie straciłby najwięcej? INTERIA.PL

Nie będzie więc zaskoczeniem, gdy rozpęta się na Wiejskiej emocjonalna dyskusja o piątkowych scenach przed gmachem TK - w końcu Kierwiński ma zwierzchnictwo nad policją. Co natomiast z niedzielą?

Wtedy ludowcy w małopolskich Wierzchosławicach organizują tradycyjne Zaduszki Witosowe przy grobie Wincentego Witosa. - Msza święta w małym kościółku, sztandary i jest tam zwyczajowe przemówienie prezesa PSL - wyjaśnił Marcin Fijołek.

Co dalej z Trybunałem? PSL ma przedstawić propozycję

Współautor "Politycznego WF-u" dowiedział się, że Kosiniak-Kamysz ma przedstawić pod koniec weekendu, jak określił, "plan wyjścia z tego 'Wietnamu'", z jakim mamy do czynienia w Polsce. - Nie wiem, czy bardzo precyzyjny, czy jednak ogólny - uściślił.

Marek Tejchman natomiast rozmawiał z przedstawicielem PSL-u, który uważa, że trzeba "przełamać grę, w której Donald Tusk z Karolem Nawrockim wciskają nas w kąt", a w niedzielę wydarzą się "bardzo ważne rzeczy".

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