Władysław Kosiniak-Kamysz opublikował na platformie X wpis, w którym odniósł się do prezydenckiego weta ustawy w sprawie unijnego programu SAFE. Wicepremier zaznaczył na wstępie, że Karol Nawrocki "miał niepowtarzalną okazję, by wesprzeć w znaczący sposób modernizację Wojska Polskiego".

"Środki z programu SAFE gwarantują wcześniejsze zakończenie bardzo ważnych etapów transformacji naszej armii i szybsze zbudowanie najsilniejszej armii w Europie" - wyjaśnił minister obrony narodowej, po czym dodał: "prezydent z tej okazji nie skorzystał".

Szef resortu podkreślił następnie, że w jego ocenie "to weto nie jest przeciwko rządowi, jest przeciwko bezpieczeństwu Polski".

Władysław Kosiniak-Kamysz, komentując decyzję prezydenta, zapowiedział, że rząd będzie "realizował plan B, ponieważ tak nakazuje polska racja stanu".

"Szczególnie, gdy na świecie pojawiają się nowe wojny i nowe zagrożenia. Nie możemy pozostać bierni i liczyć na wyimaginowane zyski i kreatywną księgowość, które nie poprawią siły naszej armii" - napisał na platformie X.

Na sam koniec wicepremier oświadczył, że "nie mamy czasu na czekanie i na puste obietnice". Słowa te mogą się odnosić do propozycji "polskiego SAFE 0 proc.", która przygotowana została przez Karola Nawrockiego i prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.

Dodajmy, że Karol Nawrocki ogłosił swoją decyzję ws. ustawy dotyczącej SAFE podczas czwartkowego orędzia. W jego trakcie prezydent podkreślił, że "w świecie pełnym napięć i niepewności każda decyzja dotycząca bezpieczeństwa państwa musi być podejmowana z myślą o długofalowym interesie Rzeczypospolitej".

