W skrócie Minister Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że Polska otrzymała 4 miliardy dolarów gwarancji w amerykańskim programie SAFE pomimo rzekomo złych relacji z USA.

Szef MON podkreślił, że sekretarz Thomas DiNanno pochwalił Tarczę Wschód, której PiS i Konfederacja nie poparły w Parlamencie Europejskim.

Prezydent Karol Nawrocki skrytykował rząd i szefa MSZ za politykę wobec USA, twierdząc, że utrudnia ona relacje transatlantyckie.

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"Relacje polskiego rządu z prezydentem Trumpem i administracją USA są tak złe, że właśnie otrzymaliśmy 4 mld dolarów gwarancji w amerykańskim programie Foreign Military Financing - Amerykański program SAFE" - poinformował za pośrednictwem portalu X Władysław Kosiniak-Kamysz.

Władysław Kosiniak-Kamysz odpiera zarzuty o złe relacje rządu z USA

Szef MON stwierdził również, że "sekretarz Thomas DiNanno publicznie chwali Tarczę Wschód. Tę samą, przeciwko której PiS i Konfederacja głosowały w Parlamencie Europejskim".

"Fakty są nieubłagane. I niszczą PiS-owską propagandę!" - dodał szef Ministerstwa Obrony Narodowej.

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Relacje Polski z USA. Karol Nawrocki uderza w rząd

Słowa wicepremiera z PSL poczytać można jako reakcję na niedzielne słowa polskiego prezydenta.

Karol Nawrocki, który brał udział w obchodach 80. urodzin Donalda Trumpa w USA, stwierdził, że rząd szkodzi relacjom Polski ze Stanami Zjednoczonymi.

- Jak państwo wiecie, jest często problem z antyamerykańską narracją wielu ważnych polityków w Polsce i polskiego rządu. Jest problem z egzekwowaniem tego, co na najwyższym szczeblu politycznym ustalę z Donaldem Trumpem - powiedział Karol Nawrocki.

Prezydent Polski w rozmowie z dziennikarzami tłumaczył, że sojuszniczych relacji z USA "nie buduje się obrażaniem lidera Stanów Zjednoczonych". Skrytykował również szefa MSZ Radosława Sikorskiego, któremu zarzucił, że jego polityka "raczej przeszkadza, niż pomaga".

- Zniszczyli relacje, które mi udało się naprawić - dzięki mądrości narodu polskiego, który wybrał prezydenta widzącego mocny kurs transatlantycki - dodał Nawrocki.

Nawrocki pytany o obecność wojsk USA w Polsce i podejście do tej sprawy Donalda Trumpa, stwierdził, że amerykańskiego przywódcy "nie trzeba przekonywać" do dodatkowej obecności wojsk w Polsce.

Polski prezydent podkreślił, że Trump "regularnie powtarza, że Polska jest wzorowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych". - Bardzo ceni naszą osobistą relację, ale też bardzo ceni naród polski. To jest ważne. Naszą historię, nasze wydatki na zbrojenia, naszych żołnierzy, którzy także przecież brali udział w misjach amerykańskich, w misjach NATO. Więc pana prezydenta Donalda Trumpa w sposób szczególny nie trzeba przekonywać - mówił.





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