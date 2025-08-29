W skrócie Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił o wsparciu dla rodziny pilota, który zginął w katastrofie F-16 w pobliżu Radomia.

Trwają działania śledcze i zabezpieczające, prowadzone są przez wojsko, prokuraturę oraz komisję badania wypadków lotniczych.

Pilot Maciej "Slab" Krakowian zginął w czasie prób do AirSHOW 2025. Maszyna podczas lotu rozbiła się o ziemię.

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził w piątek rano 31. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu - Krzesinach. Podczas konferencji prasowej minister skomentował katastrofę pilota F-16 Macieja "Slaba" Krakowiana.

- Chciałem też być tutaj z dowódcami wśród żołnierzy, pilotów, personelu naziemnego, którzy z panem majorem mieli sposobność i zaszczyt służyć wspólnie, razem zdobywać umiejętności, podnosić kwalifikacje, wspierać się nawzajem, zawiązać przyjaźnie, być ze sobą - powiedział.

Kosiniak-Kamysz po katastrofie pilota F-16. "Rodzina otaczana jest opieką"

Jak mówił dalej Kosiniak-Kamysz, "od wczoraj otaczana jest opieką rodzina". - Od pierwszych minut, kiedy ta informacja dotarła, dowódca bazy, pan pułkownik wraz z całym zespołem, z grupą psychologów udziela wszelkiego możliwego wsparcia. Rodzina prosi o uszanowanie jej prywatności - powiedział.

- Wojsko jest do dyspozycji, jest w kontakcie, jest cały czas w pełnej dyspozycji wszystkich działań - zarówno wojsko jak i MON - udzielenia wszelkiego możliwego wsparcia. Ale to rodzina i chciałbym tę prośbę jeszcze raz przekazać, decyduje tutaj o sprawach najważniejszych i jej wola jest dla nas wolą świętą - podkreślił wicepremier.

Dalej Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że "te działania będą prowadzone nie tylko dzisiaj". - Do tego zobowiązali się żołnierze, piloci, do dbania o pamięć nie tylko w tych dniach, kiedy tych emocji, tego poruszenia jest najwięcej, tylko przez cały czas, kiedy to jest konieczne. Pamięć musi być trwała - dodał.

Nie żyje Maciej "Slab" Krakowian. Pilot rozbił się podczas lotu

W okolicach lotniska w Radomiu rozbił się w czwartek polski myśliwiec F-16. Do katastrofy samolotu doszło podczas prób do Air Show 2025. Pilot Maciej "Slab" Krakowian niestety nie przeżył.

Niedługo po zdarzeniu na miejscu pojawili się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i dowódca generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Marek Sokołowski. Obydwaj wystąpili przed kamerami, by przekazać najnowsze informacje z miejsca katastrofy.

- Dzisiaj (w czwartek - red.) w Radomiu, podczas przygotowań do Air Show, po godzinie 19 doszło do wypadku lotniczego, w wyniku którego śmierć poniósł major pilot Maciej Krakowian. Chciałem wszystkim, rodzinie, przyjaciołom, złożyć wyrazy największego współczucia. Chciałbym tym wszystkim, którzy znali naszego pilota, przekazać kondolencje - mówił szef resortu obrony.

Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że premier i prezydent są "na bieżąco informowani" o sytuacji na miejscu. - Nikt inny nie odniósł obrażeń. Na miejscu działają wszystkie służby, trwają prace zabezpieczające - stwierdził lider PSL.

Komunikat po katastrofie wydało m.in. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. "Prezydent RPKarol Nawrocki rozmawiał z Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego prof. Sławomirem Cenckiewiczem na temat katastrofy samolotu F-16 w Radomiu" - czytamy w oświadczeniu.

