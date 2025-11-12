Kosiniak-Kamysz po decyzji Komisji Europejskiej. "Wygraliśmy tę batalię"

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

- Polska jest liderem zatrzymania nielegalnej migracji, zachowania spójności kulturowej - ocenił Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do decyzji KE dotyczącej możliwości zwolnienia naszego kraju z relokacji migrantów. Decyzja ta będzie obowiązywać przez rok. Szef MON dopytywany, dlaczego nie jest ona na kilka lat, stwierdził, że "wynegocjowaliśmy 100 proc. więcej, niż nasi poprzednicy".

Polska będzie częściowo zwolniona z relokacji migrantów. Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje
Polska będzie częściowo zwolniona z relokacji migrantów. Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje Łukasz GągulskiPAP

W skrócie

  • Polska uzyskała zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok w ramach paktu migracyjnego.
  • Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że to sukces negocjacyjny obecnego rządu.
  • Nie wszyscy politycy są zgodni co do trwałości decyzji – wskazuje się na jej tymczasowy charakter.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Komisarz ds. migracji Magnus Brunner ogłosił we wtorek, że m.in. Polska, która zmaga się z poważną presją migracyjną, będzie mogła wystąpić o pełne lub częściowe zwolnienie z relokacji migrantów na nadchodzący rok w ramach paktu migracyjnego.

W środę głos w sprawie zabrał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił, że pakt migracyjny nie obejmie naszego kraju.

Polska zwolniona z relokacji migrantów. Szef MON: Wynegocjowaliśmy więcej, niż poprzednicy

- Polska jest liderem zatrzymania nielegalnej migracji, zachowania spójności kulturowej, co jest szansą bycia latarnią dającą pozytywny, jasny sygnał dla całej Europy - ocenił wiceminister na konferencji prasowej.

Władysław Kosiniak-Kamysz dopytywany był, dlaczego zwolnienie z relokacji wynegocjowano tylko na rok, a nie np. na kilka lat.

- Wynegocjowaliśmy 100 proc. więcej, niż nasi poprzednicy, bo oni nic nie wynegocjowali w tej sprawie. Wygraliśmy tę batalię, to jest wielki sukces w sprawie, która myślę że jest solą w oku naszych oponentów politycznych - dodał szef MON.

Zobacz również:

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Polska

Komisja Europejska ogłasza. Chodzi o Pakt Migracyjny, wskazali na Polskę

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Polityk wymienił też, że "zatrzymano nielegalnie wydawane wizy, wzmocniono zaporę na granicy polsko-białoruskiej i wprowadzono nowy system bezpieczeństwa ws. ochrony granic państwowych".

    - Jesteśmy skuteczni, także w zmianach prawa. Nasi poprzednicy nie zmienili, nie zablokowali prawa do azylu - mówił Kosiniak-Kamysz, dodając, że "jest to przykład dla całej Europy".

    Pakt migracyjny. Kierwiński będzie składał wniosek, Bosak mówi o "cząstkowym sukcesie"

    Szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślał, że wniosek o wykluczenie Polski z relokacji migrantów na najbliższy rok, zostanie złożony najprawdopodobniej w środę. Jednocześnie dodał, że "taki wniosek jest automatem".

    Z kolei wiceszef resortu Maciej Duszczyk zaznaczył we wpisie, że "w trzech kryteriach solidarności w pakcie migracyjnym uwzględniono zarówno obecność uchodźców wojennych z Ukrainy, jak i sytuację na granicy z Białorusią".

    "To w praktyce oznacza, że Polska jest zwolniona z solidarności na wiele, wiele lat" - dodał Duszczyk.

    Jeden z liderów KonfederacjiKrzysztof Bosak uważa natomiast, że jest to "cząstkowy sukces". - Taka decyzja, że nie jesteśmy zmuszeni do wejścia obecnie w ten mechanizm, ona jest dla mnie spodziewana - powiedział.

    - Uważam, że ona nie powinna uspokajać naszej czujności, bo wszystkie przepisy paktu migracyjnego nadal nas obowiązują. KE w każdym roku może te decyzje zmienić. To tymczasowy sukces - ocenił Bosak.

    Zobacz również:

    Wnioski o azyl na granicy z Białorusią nie będą przyjmowane przez 60 dni od 22 listopada
    Polska

    Co z prawem do azylu na granicy z Białorusią? Nowa decyzja

    Monika Bortnowska
    Monika Bortnowska
    Prof. Sławomir Sowiński o Obajtku i Ziobrze: Nie samymi igrzyskami żyją wyborcyPolsat News

    Najnowsze