Kosiniak-Kamysz ogłasza w sprawie Trybunału. PSL chce zażegnać kryzys

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz swoje wystąpienie na Kongresie Polskiego Samorządu rozpoczął od poruszenia kwestii dwukadencyjności w samorządach. Zapewnił, że kwestia ta pozostanie kluczowa dla PSL i podkreślił w tym kontekście, że PSL będzie broniło zasad płynących z konstytucji.

- Gdybyśmy mieli kilka lat temu dobrze działający Trybunał Konstytucyjny (...) to już dawno ta ustawa byłaby wyrzucona do kosza - stwierdził, przechodząc do kwestii kryzysu w TK. Polityk zaznaczył, że taka sytuacja nie może dłużej trwać, a sędziowie wybrani przez Sejm obecnej kadencji powinni zostać dopuszczeni do pracy.

Władysław Kosiniak-Kamysz: Chcemy zaproponować rozwiązanie

- Chcemy zaproponować rozwiązanie, które nie będzie wskazywać, kto wygrywa w tym sporze - zadeklarował, podkreślając, że spokój społeczny jest obecnie kluczowy dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej.

Polityk przekazał, że ostatnie dni w klubie poświęcono na wypracowanie rozwiązania, które pozwoli "podkreślić prawidłowość wyboru sędziów" i "uszanować tych, którzy mają wątpliwości". - Bo jak dojdziemy do sytuacji dwóch Trybunałów (...) to już nie będzie żadnego bezpiecznika, do którego ktokolwiek w Polsce będzie mógł się odwołać - dodał.

- Przygotowaliśmy projekt zmiany Konstytucji Rzeczpospolitej - ogłosił, dodając, że istotą zmiany jest "nadzwyczajne odnowienie składu Trybunału Konstytucyjnego". Projekt zakłada wygaszenie mandatu wszystkich obecnych sędziów i nadanie im statusu sędziów TK w stanie spoczynku.

Rozwiń

- Wyłonimy nowy skład Trybunału Konstytucyjnego, taki naprawczy, on będzie na określone kadencje trzech, pięciu i dziewięciu lat - zadeklarował, dodając, że następnie będzie można wrócić do sposobu wyłaniania sędziów opisanego w konstytucji "lub lepszego".

Spór o TK. Kosiniak-Kamysz chce zmiany konstytucji

Wicepremier zadeklarował, że w tworzeniu konkretnego rozwiązania będzie musiała wziąć udział KRS. - KRS będzie wnioskował do Zgromadzania Narodowego, a Zgromadzenie Narodowe będzie podejmować decyzję, czy skorzystać z tego artykułu Konstytucji o odnowieniu składu - poinformował.

Zauważył także, że marszałek Sejmu, który będzie zgłaszał kandydatów, musi wcześniej uzyskać potwierdzenie ze strony prezydenta co do akceptacji. Kandydatury następnie trafią do Zgromadzenia Narodowego, gdzie będą musiały zostać przyjęte większością 3/5 głosów.

- Wiem, że to nie będzie łatwa droga. Trzeba zebrać 92 podpisy - wskazał, dodając, że PSL jest po rozmowach z Polską 2050 i wierzy, że potrzebne poparcie uda się zebrać.

- Zwracam się do wszystkich sił politycznych (...) o podpisanie tego projektu ustawy o zmianie konstytucji i nie mówienia tylko o resecie konstytucyjnym, ale wdrożenia go w życie. Zwracam się do formacji opozycyjnych, które deklarowały chęć zmiany konstytucji, szczególnie Konfederacji i Rozwoju Plus (...) - PSL wam mówi "sprawdzam" - powiedział.

- To jest rozwiązanie, które nas nie połączy na lata, ale da nam dzisiaj poczucie, że jeszcze nas łączy dobro Rzeczpospolitej (...). Nie ustąpimy w walce o to, aby pokój i spokój społeczny były na pierwszym miejscu. Wygramy tę walkę - podsumował.

Zmiana konstytucji. Co proponuje PSL?

Propozycja Polskiego Stronnictwa Ludowego opiera się na wprowadzeniu do konstytucji mechanizmu, który, w przypadku "trwałej niezdolności Trybunału Konstytucyjnego do wykonywania jego zadań", pozwoliłby na pełną zmianę składu TK.

Wygaszenie kadencji sędziów następowałoby w drodze uchwały Zgromadzenia Narodowego, a więc wspólnie obradujących Sejmu i Senatu, przyjmowanej większością 3/5 głosów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.

Nowych sędziów także wybierałoby Zgromadzenie Narodowe, taką samą większością. Kandydatów miałby wskazywać marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz ogólnokrajowych organów samorządów prawniczych, za uprzednią zgodą Prezydenta Rzeczypospolitej.

W taki sposób miałoby dojść do wyboru 15 nowych sędziów - powołanych konkretnie na okres trzech, pięciu lub dziewięciu lat. Odwołani sędziowie przechodziliby w stan spoczynku.

Trybunał Konstytucyjny. PSL wychodzi z propozycją

Informacje o przygotowanym przez polityków PSL planie wyjścia z kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego przekazał wcześniej w "Politycznym WF-ie" Marcin Fijołek, otwiera się w nowym oknie.

Dziennikarz dowiedział się, że Kosiniak-Kamysz ma przedstawić, jak określił, "plan wyjścia z tego 'Wietnamu'", z jakim mamy do czynienia w Polsce.

Informację tę potwierdził w "Debacie Politycznej" w Polsat News Polityka wiceminister energii Konrad Wojnarowski z PSL. - O godz. 12 podczas Kongresu Polskiego Samorządu wybrzmi komunikat pana premiera Kosiniaka-Kamysza w kontekście propozycji do zmian konstytucji dotyczących Trybunału Konstytucyjnego - przekazał.

Rozwiń

"Idziemy krok dalej". Paszyk o planie PSL w sprawie TK

O plany Polskiego Stronnictwa Ludowego w programie "Graffiti" na antenie Polsat News zapytano posła tego ugrupowania Krzysztofa Paszyka. - Idziemy krok dalej (...). Potrzeba takich rozwiązań, które spowodują, że na stałe przywrócimy autentyczność i uznanie wszystkich stron sporu w Polsce wobec tych osób, które tworzą Trybunał - stwierdził.

Jak zapowiedział, jego ugrupowanie skupi się na tym, "aby zagwarantować trwałość rozwiązań i przywrócenie zaufania Trybunałowi Konstytucyjnemu nie tylko do końca tej kadencji Sejmu czy na czas trwania tej koalicji, ale przywrócić na stałe autorytet i zaufanie do tej instytucji".

- Jeśli dzisiaj wygrywa świadomość, a mam takie wrażenie (...), to powinno znaleźć się poparcie dla rozwiązań, które będą siłę instytucji budować, rozwiązywać tego typu kryzysy, jak ten z Trybunałem Konstytucyjnym - wskazał, pytany, czy PSL-owi uda się znaleźć polityczne wsparcie dla swojego projektu.



