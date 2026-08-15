W skrócie Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że tegoroczne Święto Wojska Polskiego odbywa się pod hasłem "Polska SAFE - Bezpieczna Polska", a Polska jest liderem w NATO pod względem wydatków i odwagi.

Kosiniak-Kamysz podkreślił cztery filary bezpieczeństwa Polski: sojusze, armię, fabryki i przynależność do Europy, wskazując na znaczący rozwój sił zbrojnych oraz inwestycje w polski przemysł obronny.

Szef MON wskazał na potrzebę budowania wspólnoty narodowej, odwołując się do historii z 1920 roku i podkreślając znaczenie współpracy oraz kontynuacji działań na rzecz bezpieczeństwa Polski.

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Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział podczas uroczystości w Warszawie, że "Polska nigdy nie przegrywała przez brak odwagi, Polska przegrywała wtedy, kiedy odwaga była wszystkim, co mieliśmy".

Mówił, że od kilku lat, niezmiennie i niezależnie od tego, jaki jest rząd, prezydent i parlament, "dzieje się rzecz niezwykła". - Wspólnie, my naród, dajemy odwadze narzędzia - powiedział szef MON.

Kosiniak Kamysz odpowiada Nawrockiemu. "Cztery filary"

Dodał, że można postawić pytanie, dlaczego hasłem przewodnim obchodów Święta Wojska Polskiego jest "Polska SAFE - Bezpieczna Polska" oraz dlaczego w tym haśle jest angielskie słowo.

- Odpowiem po polsku: "S" jak sojusze, "A" jak armia, "F" jak fabryki, "E" jak Europa. Cztery filary, cztery wyrazy, nie na sprzedaż i nie do zastąpienia - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Szef MON zabrał głos po prezydencie Karolu Nawrockim, który mówił m.in. że "polskie siły zbrojne nie potrzebują obcojęzycznych przymiotników do tego, aby się określać, aby się oceniać", a sprzęt wojskowy, który zostanie zaprezentowany w czasie sobotniej defilady, można było zakupić "dzięki płaconym przez Polaków podatkom".

Prezydent stwierdził też, na sztandarach Wojska Polskiego przez wieki wypisane były słowa "'Bóg, honor i ojczyzna', a nie 'SAFE'".

Władysław Kosiniak-Kamysz: Polska jest liderem w NATO

- Polska dziś jest w Sojuszu Północnoatlantyckim, jest w Unii Europejskiej i nie jest podwykonawcą, jest liderem; nie tylko wydatków, ale i odwagi w działaniu - podkreślił Kosiniak-Kamysz, mówiąc o polskich sojuszach.

Opowiadając o armii podkreślił, że Wojsko Polskie liczy 220 tys. żołnierzy. - Przed nami ambitny cel "Armii 500": 300 tys. żołnierzy służących na co dzień i 200 tysięcy w rezerwie. To nie są plany, to nie są hasła, to jest program rozwoju sił zbrojnych. Opracowany, przyjęty i wdrażany w życie - dodał szef MON.

Wicepremier podkreślił, że 89 proc. środków z programu SAFE trafi do polskich fabryk. - Tyle inwestujemy w polskim przemyśle obronnym, w polskich fabrykach, w polskich miejscowościach, dając miejsca pracy. To jest program, który buduje bezpieczeństwo, i tym się różni bezpieczeństwo wyprodukowane od bezpieczeństwa kupowanego, że bezpieczeństwo kupowane kończy się w momencie, kiedy ktoś przestaje sprzedawać, a bezpieczeństwo wyprodukowane nie kończy się nigdy - dodał Kosiniak-Kamysz.

Wskazał, że przygotowywana jest obecnie strategia bezpieczeństwa dla Polski. - Wierzę, że tą wspólnie wypracowywaną z panem prezydentem (strategię - red.) przyjmiemy już niedługo. Ale piszemy też strategię bezpieczeństwa dla Europy, bo Polska jest liderem w ochronie przed nielegalną migracją, (...) bo Polska ma najbardziej szczelną wschodnią granicę w Europie, bo Polska jest liderem zbrojeń - podkreślił minister obrony narodowej, mówiąc o Europie.

Święto Wojska Polskiego. Szef MON mówił o "cudzie zjednoczenia"

Szef MON podkreślał, że Polska ma obecnie cztery filary bezpieczeństwa. - Mamy sojusze, armię, fabryki, i my jesteśmy Europą. Wtedy, 106 lat temu, tego nie było; była wielka odwaga - powiedział nawiązując do Bitwy Warszawskiej 1920 r.

- Ale nawet te cztery filary, które dziś mamy, nie wystarczą do tego, byśmy powiedzieli każdemu następnemu pokoleniu: zrobiliśmy wszystko co możliwe, spełniliśmy swój obowiązek, w dobrych zawodach wzięliśmy udział, wiarę ustrzegliśmy, zobowiązań dochowaliśmy. Do tego jest potrzebna budowa wspólnoty. I tutaj się zupełnie z prezydentem zgadzam - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Szef MON mówił, że "cud zjednoczenia", który miał miejsce w Polsce w 1920 r. - kiedy do walki stanęli pochodzący z różnych zaborów polscy chłopi, robotnicy, legioniści, a nawet duchowni i studenci - powinien dać dzisiaj do myślenia, by nigdy więcej nie popełniać błędów, które prowadziły do rozbicia, a w konsekwencji - do klęski w 1939 r.

Podkreślał, że walka i spory polityczne muszą mieć swoje granice, a zjednoczenie musi mieć miejsce nie tylko wtedy gdy wróg jest u bram, ale też "w rzeczach strategicznych".

Kosiniak-Kamysz: Dowieziemy razem z prezydentem

Kosiniak-Kamysz wskazywał na wagę kontynuacji prac dla bezpieczeństwa Polski. - Nie zerwaliśmy ani jednego kontraktu, setki kolejnych napisaliśmy razem. I zrobimy wszystko, żeby nasz rząd kontynuował misję po 2027 r. Wtedy na pewno z panem prezydentem te kontrakty dowieziemy do bezpiecznego finału - oświadczył.

W kontekście jedności narodu szef MON wskazał na obecność na sobotniej uroczystości dziennikarza i działacza mniejszości polskiej na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Stwierdził, że Poczobut i szacunek, którym jest on darzony, to "przykład, który powinien nam dać do myślenia".

- Są nie tylko takie osoby, ale przede wszystkim są wartości, które te osoby reprezentują, które są wspólne dla każdego z nas: my naród, my Polacy, nie ja sam, nie ja jeden, nie ja osobno, ale my wspólnie jesteśmy siłą nie do zatrzymania. Wielkością, której nigdy nikt nie odważy się zaatakować - powiedział minister obrony narodowej.



