W skrócie Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział złożenie w Sejmie projektu ustawy PSL, będącego poprawioną wersją propozycji prezydenta Karola Nawrockiego o "polskim SAFE 0 proc."

Projekt PSL ma zagwarantować przekazanie zysków NBP na bezpieczeństwo oraz rozszerza beneficjentów o policję, Straż Graniczną i inne służby.

Polski wniosek do unijnego programu SAFE opiewał na 43,7 mld euro i Polska została wskazana jako największy beneficjent programu o wartości 150 mld euro.

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas piątkowej rozmowy z internautami w serwisach społecznościowych nawiązał do przedstawionego przez prezydenta Karola Nawrockiego projektu ustawy o "polskim SAFE 0 proc.". Pomysł ten ma stanowić alternatywę dla unijnego programu SAFE i zapewnić Polsce ok. 185 mld zł na obronność z zysków NBP.

"Polski SAFE 0 proc.". Kosiniak-Kamysz chce złożyć nowy projekt

Kancelaria Prezydenta złożyła do Sejmu projekt ustawy w tej sprawie, powołujący nowy Polski Fundusz Inwestycji Obronnych, projekt spotkał się jednak z krytyką ze strony rządzących.

Kosiniak-Kamysz w ostatnich dniach wskazywał już m.in., że w projekcie nie ma nic na temat źródeł dodatkowych środków dla wojska, a także że sam projekt jest w jego ocenie niekonstytucyjny, gdyż przewiduje udział prezydenta w nadzorze nad Funduszem.

W ocenie Kosiniaka-Kamysza jest to wejście w kompetencje rządu i MON, jeśli chodzi o zarządzanie rozwojem armii. Wątpliwości wyraził też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który zdecydował, że póki co projekt nie będzie procedowany w Sejmie.

W piątek lider PSL zapowiedział, że jego klub złoży do Sejmu własny projekt ustawy "na wzór propozycji prezydenta Nawrockiego", który będzie poprawiony i "pozbawiony błędów", które znalazły się w prezydenckim projekcie.

Program SAFE. PSL z własnym projektem ustawy

Jak podkreślił Kosiniak-Kamysz, jeżeli Narodowy Bank Polski w najbliższym czasie wykaże zyski, to chciałby, żeby trafiły one do budżetu państwa i zostały wydane na bezpieczeństwo. Wyraził też nadzieję, że deklaracje prezesa NBP Adama Glapińskiego ws. zysku okażą się wiarygodne.

"Gwarantuję, że te pieniądze będą pracowały na rzecz wojska i bezpieczeństwa" - powiedział szef MON. Zwrócił też uwagę, że projekt PSL będzie wskazywał jako beneficjentów dodatkowych środków nie tylko wojsko polskie, ale też policję, Straż Graniczną i inne służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo kraju.

Polityk zapewnił, że projekt ludowców zagwarantuje, że dodatkowe środki zostaną wydane na cele związane z bezpieczeństwem, a także "rozwieje wątpliwości" marszałka Sejmu. Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że projekt trafi do Sejmu na zaplanowane w przyszłym tygodniu posiedzenie i wyraził nadzieję na jego niezwłoczne procedowanie.

Kosiniak-Kamysz zadeklarował też, że rząd "doprowadzi do końca" unijny program SAFE - ustawę w sprawie wdrożenia programu zawetował w ub. tygodniu prezydent Nawrocki. Szef PSL podkreślił, że weto prezydenta nie przekreśla możliwości skorzystania z unijnych pożyczek, ale np. utrudnia przeznaczenie środków na służby.

Alternatywa dla pomysłu Karola Nawrockiego? Szef MON zapowiada

- Doprowadzimy ten program do finału. Będą przeszkadzać i rzucać kłody pod nogi. Będą straszyć i grozić. Nie przestraszycie mnie. To moja odpowiedzialność, by modernizacja armii była przeprowadzona jak najszybciej - mówił szef MON.

W ubiegłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą unijny mechanizm SAFE. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt ustawy tzw. polski SAFE 0 proc. W odpowiedzi na weto prezydenta Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna.

Upoważnia ona ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do reprezentowania polskiego rządu i podpisania w jego imieniu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE, którą Bank Gospodarstwa Krajowego zaciągnie na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Zobowiązania finansowe BGK z tytułu pożyczki SAFE zostaną objęte gwarancją Skarbu Państwa.

Alternatywę dla unijnego SAFE Karol Nawrocki wraz z prezesem NBP przedstawili na początku marca. Prezes NBP zaproponował wówczas, aby dokonać aktualizacji wyceny złota posiadanego przez polski bank centralny poprzez "aktywne zarządzanie rezerwami", co mogłoby umożliwić uzyskanie bardzo wysokich zysków.

Pogram SAFE. Trwa spór wokół unijnej pożyczki na obronność

Według Glapińskiego, wartość niezrealizowanych przychodów ze wzrostu wyceny złota wynosi 197 mld zł. Tę kwotę NBP mógłby wypłacić w postaci zysku w ciągu kilku lat, jednak prezes NBP podkreślał, że środki powinny trafić wyłącznie na obronność.

Ustawa wdrażająca unijny mechanizm dozbrajania SAFE zakładała stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa.

Za jego pośrednictwem rząd mógłby korzystać z pieniędzy z SAFE - unijnego instrumentu nisko oprocentowanych pożyczek na szybkie zwiększenie obronności państw UE. Według deklaracji rządu 89 proc. z tych środków miałoby trafić do polskich firm zbrojeniowych, a oprócz armii wsparte miały zostać również np. policja i Straż Graniczna.

Polski wniosek złożony do programu opiewał na 43,7 mld euro i uzyskał akceptację instytucji unijnych. Tym samym Polska została wskazana jako największy beneficjent programu wartego łącznie 150 mld euro.

Nowacka w ''Graffiti'' o 3 proc. podwyżce dla nauczycieli: Wyrównanie inflacyjne i też to sobie trzeba jasno powiedzieć Polsat News Polsat News