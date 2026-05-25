W skrócie Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił konieczność uszanowania wyniku referendum, które doprowadziło do odwołania Aleksandra Miszalskiego ze stanowiska prezydenta Krakowa.

Szef MON nawiązał do wieloletniej współpracy z Jackiem Majchrowskim, byłym prezydentem miasta.

Lider PSL zapowiedział osobiste zaangażowanie w proces wyboru nowego kandydata, akcentując potrzebę znalezienia osoby łączącej różne środowiska.

- Taki wynik należy z wielką pokorą uszanować i przygotować się do kolejnej kampanii wyborczej - powiedział szef MON, pytany o wynik referendum, po którym Aleksander Miszalski traci fotel prezydenta.

- Decyzja wyborców kończy wszelkie dyskusje. Decyzja została podjęta, prezydent Miszalski odchodzi ze stanowiska. Zakomunikował to w bardzo elegancki sposób. To są zasady demokracji, ja jestem demokratą z krwi i kości - stwierdził.

Lider PSL złożył deklarację. "Będę chciał się osobiście włączyć"

Kosiniak-Kamysz nawiązał również do swojej współpracy z poprzednim prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim, która rozpoczęła się w 2002 roku.

- Współtworzyłem i byłem współodpowiedzialny za wyłonienie kandydata na prezydenta. Wtedy jeszcze jako młody chłopak wspomagałem profesora Jacka Majchrowskiego, potem przez wszystkie lata współpracowaliśmy razem - mówił i przypomniał, że w przeszłości był radnym z ramienia komitetu Jacka Majchrowskiego.

- Tak jak wtedy udało mi się wraz ze współpracownikami Jacka Majchrowskiego wykreować, zaproponować kandydata, który przez 22 lata był gospodarzem miasta Krakowa, tak wierzę, że i teraz nam się to uda - zapewnił.

- Tej roztropności nam zabrakło, żeby jeszcze szerzej szukać kandydata dwa lata temu, bo wszyscy szliśmy z różnych komitetów. Dzisiaj trzeba więcej jedności w tym wszystkim - podsumował.

Kto kandydatem na prezydenta Krakowa? Kosiniak-Kamysz wskazał cechy

Szef MON nie zdradził, czy ma na myśli konkretnego kandydata na prezydenta Krakowa.

- Odpowiedzialność i powaga wymaga, żeby Kraków miał prezydenta łączącego różne środowiska i w ten proces będę chciał się osobiście włączyć - zadeklarował.

Zdaniem polityka, kandydat musi być "odpowiedzialny, przygotowany, z doświadczeniem".

- Kraków potrzebuje poważnego, przygotowanego prezydenta. Ja jestem gotowy do współdziałania ze wszystkimi środowiskami, nie tylko politycznymi, ale i społecznymi, które chcą takiego przywództwa dla Krakowa i wierzę, że wśród naszych partnerów w koalicji znajdę też zrozumienie - zapewnił.

Kosiniak-Kamysz o odwołaniu Miszalskiego. Wskazał na sukces oponenta

- Kraków potrzebuje odpowiedzialnego przywództwa i autorytetu, który połączy różne środowiska (…) Nie może być to ktoś mocno sprofilowany - ocenił wicepremier.

Jak podkreślił minister, poprzez referendum Łukasz Gibała, oponent Miszalskiego, "osiągnął sukces".

- Nie chcę kandydata, który będzie miał partyjny charakter, bo on po prostu nie wygra starcia z Łukaszem Gibałą i to trzeba sobie wprost powiedzieć. Łukasz Gibała osiągnął sukces przez referendum, skutecznie przeprowadzone i jest dzisiaj bardzo poważnym kandydatem - stwierdził.

- Dwa lata temu przegrał niewielką różnicą, więc jeżeli chcemy dzisiaj mieć propozycję, która Krakowian zainteresuje, a wierzę, że przekona, to musi to wykraczać poza horyzonty politycznych czy partyjnych ambicji, które każdy z nas posiada - zaznaczył lider PSL.

Agnieszka Łętocha o przelanej czarze goryczy. "Kompleks boga"

