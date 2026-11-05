W skrócie Sławomir Mentzen i Władysław Kosiniak-Kamysz opublikowali wspólne zdjęcie w mediach społecznościowych, co wywołało liczne komentarze w przestrzeni politycznej.

Premier Donald Tusk zapewnił o swoim pełnym zaufaniu do wicepremiera Kosiniaka-Kamysza i zaapelował, by spotkania polityków nie interpretować w sposób przesadny.

Wcześniej lider PSL przedstawił projekt tzw. resetu konstytucyjnego, który zakłada całkowitą wymianę składu Trybunału Konstytucyjnego.

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W czwartek wieczorem Sławomir Mentzen, otwiera się w nowym oknie i Władysław Kosiniak-Kamysz opublikowali na swoich profilach na platformie X wspólne zdjęcie.

Lider Konfederacji, otwiera się w nowym oknie opatrzył je opisem "Idzie ku dobremu", a szef PSL napisał: "Wszyscy dziś o tym… jak minął dzień? Bardzo pracowicie". Premier Donald Tusk, otwiera się w nowym oknie, spytany przez dziennikarzy w Sejmie o to spotkanie, podkreślił, że ma pełne zaufanie do Kosiniaka-Kamysza.

- Jest nie tylko wicepremierem, ale człowiekiem godnym zaufania, moim przyjacielem - powiedział Tusk. Dodał, że podobnych sytuacji "nie ma co przesadnie interpretować".

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Spór o TK. Kosiniak-Kamysz zaproponował "reset konstytucyjny"

Wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz, otwiera się w nowym oknie przedstawił projekt ustawy o zmianie konstytucji, nazwany "resetem konstytucyjnym", i zwrócił się o poparcie propozycji do formacji opozycyjnych - Konfederacji i Rozwoju Plus.

Przedstawiony przez szefa PSL projekt zakłada, że Zgromadzenie Narodowe, otwiera się w nowym oknie na umotywowany wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, otwiera się w nowym oknie mogłoby większością co najmniej trzech piątych ustawowej liczby członków (336 parlamentarzystów) uznać trwałą niezdolność TK do wykonywania jego zadań.

Następnie taką samą większością, w jednym głosowaniu, wybrałoby nowy 15-osobowy skład Trybunału - po pięciu sędziów na trzy, sześć i dziewięć lat.

Kandydatów wskazywałby marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii m.in. I prezesów SN i NSA oraz za uprzednią zgodą prezydenta. W dniu wyboru nowego składu wygasłyby kadencje dotychczasowych sędziów TK, którzy przeszliby w stan spoczynku.

Propozycja PSL w sprawie TK. Politycy podzieleni

Do wniesienia projektu potrzeba podpisów co najmniej 92 posłów. Klub PSL liczy 32 posłów, a lider ludowców liczy na wsparcie Polski 2050, otwiera się w nowym oknie oraz zaapelował o podpisy do pozostałych koalicjantów, a także Konfederacji i Rozwoju Plus, otwiera się w nowym oknie.

Do uchwalenia zmiany konstytucji potrzebna jest większość dwóch trzecich głosów w Sejmie i bezwzględna większość w Senacie.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, otwiera się w nowym oknie zadeklarował sceptycyzm wobec zmiany konstytucji w tej kadencji, a minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, otwiera się w nowym oknie ocenił, że o "resecie" można rozmawiać, jeśli nie zahamuje on pracy Trybunału.

Dodajmy, że własny projekt "resetu konstytucyjnego" złożyli na początku października posłowie Rozwoju Plus.

Trybunał Konstytucyjny. Na miejscu pojawił się Nawrocki, doszło do szarpaniny

Przypomnijmy, że spór wokół Trybunału Konstytucyjnego osiągnął swoje dotychczasowe apogeum w piątek wieczorem. Wówczas przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska - jako najstarszy stażem sędzia - została kierującą TK. Sędzia wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Przed siedzibą TK pojawili się protestujący. Podróż do Senegalu odwołał Karol Nawrocki. W środku nocy pojawił się w TK, gdzie w drzwiach doszło do szarpaniny.

W sobotę Nawrocki odbył konsultacje z przedstawicielami sił parlamentarnych. Z kolei wieczorem orędzie wygłosił Donald Tusk, który bronił działań sędziów.

We wtorek odbyło się w TK zgromadzenie ośmiorga sędziów, którzy przegłosowali budżet i składy orzekające w sprawach dyscyplinarnych dotyczących Święczkowskiego i Sochańskiego. Emocje wzbudziło stwierdzenie przez Korwin-Piotrowską kworum.



