Działanie w celu zdejmowania krzyży to zła droga - ocenił wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do zarządzenia prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. - Rozmawiałem z nim chwilę potem; mówił, że to nie będzie wykonywane, nie tak ma wyglądać - przekazał Kosiniak-Kamysz.