Kosiniak-Kamysz: Europa się obudziła. Szczyt ministrów obrony grupy E5
- Europa się obudziła - powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z ministrami obrony Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii. Szefowie resortów zbrojnych grupy E5 spotkali się w piątek w Krakowie, by rozmawiać o bezpieczeństwie w obszarze euroatlantyckim. - Odczytaliśmy głos płynący zza oceanu - zadeklarował szef MON.
W skrócie
- Ministrowie obrony Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski spotkali się w Krakowie, by omówić bezpieczeństwo w euroatlantyckim regionie.
- Podczas szczytu podpisano zobowiązanie w sprawie rozbudowy zdolności rażenia z użyciem dronów oraz wspólnej produkcji i zakupów tych systemów.
- Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie programu SAFE i wzrost wydatków na zbrojenia wśród państw E5, zaznaczając równocześnie potrzebę utrzymania współpracy transatlantyckiej.
Szef polskiego MON Władysław Kosiniak-Kamysz, Boris Pistorius, szef niemieckiej obrony, wiceminister obrony Wielkiej Brytanii Luke Pollard, kierująca francuskim resortem Catherine Vautrin oraz Isabella Rauti, wiceminister obrony Włoch, spotkali się w piątek w Krakowie.
- Dzisiaj skupiliśmy uwagę na precyzyjnym dalekim rażeniu, na systemach dronowych i antydronowych, czyli mechanizmach, sprzęcie wojskowym, który jest dzisiaj najbardziej potrzebny - powiedział szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysy, podkreślając, że głównym zadaniem sojuszników jest "tak silnym, żeby nigdy nikomu nie przyszło zaatakować państw Unii Europejskiej".
Polskę odwiedziła także szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas i zastępca sekretarza generalnego NATO Radmila Shekerinska. Zdalnie w spotkaniu uczestniczył minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow, który przedstawił raport z rozmów pokojowych oraz sytuacji na froncie.
Kosiniak-Kamysz o programie SAFE. "Odczytaliśmy głos płynący zza oceanu"
- Ostatni rok nie był łatwy, był bardzo wymagający pod względem podjęcia decyzji o zwiększonych wydatkach w poszczególnych państwach członkowskich. To się dokonało. Wszystkie państwa obecne tutaj zwiększyły wydatki na zbrojenia - powiedział Kosniak-Kamysz, podkreślając, że przyjęcie programu SAFE to pierwsza inicjatywa w historii UE, która na taką skalę będzie finansować przemysł zbrojeniowy.
- Odczytaliśmy głos płynący zza oceanu. Jesteśmy za bardzo dobrymi relacjami transatlantyckimi, ale mamy przekonanie, że Europa, która robi już dużo więcej niż rok temu, żeby być partnerem w dziedzinie militarnej dla Stanów Zjednoczonych, musi tę strategię przyjąć na wiele lat - stwierdził Kosiniak-Kamysz
Według polskiego ministra obrony program zbrojeń porównywalny do SAFE nie był w Europie realizowany od czasów zimnej wojny. - To jest przełom, który nastąpił w Europie, pod względem zbrojeń, odpowiedzialności za swoje terytorium - powiedział Kosniak-Kamysz, podkreślając, że jednocześnie podtrzymywana jest obecność wojskowa USA w Europie i współpraca transatlantycka.
- Nasze wzmocnienie jest na rzecz współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a nie przeciwko niej - zadeklarował wicepremier.
Szczyt ministrów obrony E5. Wspólne zobowiązanie do zakupu i produkcji dronów i efektorów
Podczas szczytu w Krakowie podpisano wspólne zobowiązanie do rozbudowy zdolności rażenia z użyciem dronów. Państwa E5 miały zobowiązać się do wspólnej produkcji i zakupów statków oraz niskokosztowych ładunków do nich (tzw. efektorów).
- To jest wyzwanie naszych czasów. Zmieniają się technologie, zmieniają się techniki. Musimy bardzo szybko reagować - powiedział Kosiniak-Kamysz.
Na znaczenie porozumienia w sprawie dronów i niskokosztowych efektorów zwracali także uwagę przedstawiciele Niemiec i Wielkiej Brytanii.
- Mamy tzw. efektory niskokosztowe, które zaproponowała Wielka Brytania. (...) Chcemy wybrać najlepsze firmy, które dołączą do tej inicjatywy. To jest coś nowego, to jest podejście niekonwencjonalne - powiedział Boris Pistorius.
- Dzisiaj mówiliśmy o uruchomieniu inicjatywy LEAP, jeśli chodzi o niskokosztowe efektory i to jest dowodem, że nasze spotkania w naszym formacie E5 przynoszą namacalne efekty - powiedział brytyjski wiceminister Luke Pollard.
- Jesteśmy zdeterminowani, żeby jeszcze bardziej przyśpieszyć proces zbrojeń, wyszkolenia naszych armii, proces przygotowania i odporności naszych społeczeństw. Siła sojuszu, siła E5 po raz kolejny dzisiaj została potwierdzona - podsumował spotkanie wicepremier.