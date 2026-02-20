W skrócie Ministrowie obrony Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Polski spotkali się w Krakowie, by omówić bezpieczeństwo w euroatlantyckim regionie.

Podczas szczytu podpisano zobowiązanie w sprawie rozbudowy zdolności rażenia z użyciem dronów oraz wspólnej produkcji i zakupów tych systemów.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie programu SAFE i wzrost wydatków na zbrojenia wśród państw E5, zaznaczając równocześnie potrzebę utrzymania współpracy transatlantyckiej.

Szef polskiego MON Władysław Kosiniak-Kamysz, Boris Pistorius, szef niemieckiej obrony, wiceminister obrony Wielkiej Brytanii Luke Pollard, kierująca francuskim resortem Catherine Vautrin oraz Isabella Rauti, wiceminister obrony Włoch, spotkali się w piątek w Krakowie.

- Dzisiaj skupiliśmy uwagę na precyzyjnym dalekim rażeniu, na systemach dronowych i antydronowych, czyli mechanizmach, sprzęcie wojskowym, który jest dzisiaj najbardziej potrzebny - powiedział szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysy, podkreślając, że głównym zadaniem sojuszników jest "tak silnym, żeby nigdy nikomu nie przyszło zaatakować państw Unii Europejskiej".

Polskę odwiedziła także szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas i zastępca sekretarza generalnego NATO Radmila Shekerinska. Zdalnie w spotkaniu uczestniczył minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow, który przedstawił raport z rozmów pokojowych oraz sytuacji na froncie.

Kosiniak-Kamysz o programie SAFE. "Odczytaliśmy głos płynący zza oceanu"

- Ostatni rok nie był łatwy, był bardzo wymagający pod względem podjęcia decyzji o zwiększonych wydatkach w poszczególnych państwach członkowskich. To się dokonało. Wszystkie państwa obecne tutaj zwiększyły wydatki na zbrojenia - powiedział Kosniak-Kamysz, podkreślając, że przyjęcie programu SAFE to pierwsza inicjatywa w historii UE, która na taką skalę będzie finansować przemysł zbrojeniowy.

- Odczytaliśmy głos płynący zza oceanu. Jesteśmy za bardzo dobrymi relacjami transatlantyckimi, ale mamy przekonanie, że Europa, która robi już dużo więcej niż rok temu, żeby być partnerem w dziedzinie militarnej dla Stanów Zjednoczonych, musi tę strategię przyjąć na wiele lat - stwierdził Kosiniak-Kamysz

Według polskiego ministra obrony program zbrojeń porównywalny do SAFE nie był w Europie realizowany od czasów zimnej wojny. - To jest przełom, który nastąpił w Europie, pod względem zbrojeń, odpowiedzialności za swoje terytorium - powiedział Kosniak-Kamysz, podkreślając, że jednocześnie podtrzymywana jest obecność wojskowa USA w Europie i współpraca transatlantycka.

- Nasze wzmocnienie jest na rzecz współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, a nie przeciwko niej - zadeklarował wicepremier.

Szczyt ministrów obrony E5. Wspólne zobowiązanie do zakupu i produkcji dronów i efektorów

Podczas szczytu w Krakowie podpisano wspólne zobowiązanie do rozbudowy zdolności rażenia z użyciem dronów. Państwa E5 miały zobowiązać się do wspólnej produkcji i zakupów statków oraz niskokosztowych ładunków do nich (tzw. efektorów).

- To jest wyzwanie naszych czasów. Zmieniają się technologie, zmieniają się techniki. Musimy bardzo szybko reagować - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Na znaczenie porozumienia w sprawie dronów i niskokosztowych efektorów zwracali także uwagę przedstawiciele Niemiec i Wielkiej Brytanii.

- Mamy tzw. efektory niskokosztowe, które zaproponowała Wielka Brytania. (...) Chcemy wybrać najlepsze firmy, które dołączą do tej inicjatywy. To jest coś nowego, to jest podejście niekonwencjonalne - powiedział Boris Pistorius.

- Dzisiaj mówiliśmy o uruchomieniu inicjatywy LEAP, jeśli chodzi o niskokosztowe efektory i to jest dowodem, że nasze spotkania w naszym formacie E5 przynoszą namacalne efekty - powiedział brytyjski wiceminister Luke Pollard.

- Jesteśmy zdeterminowani, żeby jeszcze bardziej przyśpieszyć proces zbrojeń, wyszkolenia naszych armii, proces przygotowania i odporności naszych społeczeństw. Siła sojuszu, siła E5 po raz kolejny dzisiaj została potwierdzona - podsumował spotkanie wicepremier.

