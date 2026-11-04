W skrócie Konferencja Episkopatu Polski zadeklarowała gotowość do zainicjowania i wsparcia mediacji w sporze politycznym dotyczącym bieżącej sytuacji. Mowa o sporze wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Rada Stała Biskupów wezwała do nieeskalowania konfliktu oraz pokojowego rozwiązywania sporów, apelując o odrzucenie nienawiści i działań siłowych w Polsce.

Duchowni ogłosili 10 listopada dniem postu i pokuty w intencji pokoju społecznego oraz zaapelowali o modlitwę za rządzących i odpowiedzialnych za życie publiczne.

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Członkowie Rady Stałej Biskupów spotkali się w środę w Warszawie. Podczas briefingu prasowego po zakończeniu obrad rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski ks. Leszek Gęsiak zaznaczył, że spotkanie zostało zwołane "ze względu na aktualną sytuację w kraju".

- Biskupi bardzo wnikliwie przeanalizowali wszystkie informacje, które spływają przez media o tym, co dzieje się w tej chwili w Polsce. Przeanalizowali, dyskutowali na temat różnych perspektyw, które mogą prowadzić w dalszych miesiącach i w dalszym czasie do rozwoju tego kryzysu - bo zdecydowanie mamy poważny kryzys - stwierdził.

Biskupi wezwali do nieeskalowania konfliktu. Zadeklarowali gotowość do mediacji

Ksiądz Gęsiak poinformował, że członkowie Rady Stałej Biskupów przygotowali stanowisko, które zostało opublikowane na stronie internetowej KEP.

Rzecznik podkreślił, że biskupi wzywają do nieeskalowania konfliktu, podjęcia konstruktywnego dialogu, pokojowego rozwiązywania wszystkich trudności oraz do porzucenia uprzedzeń i działań siłowych.

- Biskupi także deklarują swoją gotowość do udzielenia wszelkiej pomocy, jeśli taka będzie potrzeba, aby uruchomić, a później wesprzeć proces mediacji i dialogu w poszukiwaniu rozwiązań bieżącego kryzysu, jak również budowania zaufania i pojednania społecznego - zaznaczył.

Dopytany przez dziennikarzy o to, czy biskupi byliby gotowi podjąć się mediacji między stronami sporu politycznego, ks. Gęsiak podkreślił, że tak - jeśli będzie taka wola.

- Biskupi (...) są gotowi, by w takiej mediacji uczestniczyć, taką mediację zainicjować, a później także ten proces mediacyjny - jeśli on oczywiście byłby rozpoczęty - w jakiś sposób kontynuować (...). Bardzo zależy im na tym, żeby dialog i pojednanie były tym kierunkiem, który będzie w Polsce dominował - podkreślił.

Duchowny dodał, że biskupi "wierzą w dialog i odrzucanie przemocy, nienawiści, w rozbrojenie języka i odrzucenie agresji".

Rada Stała Biskupów ze stanowiskiem. "Módlmy się o mądrość dla rządzących"

W opublikowanym w środę stanowisku członkowie Rady Stałej Biskupów zwrócili się do wszystkich wiernych w Polsce o podjęcie żarliwej modlitwy w intencji pokoju społecznego, narodowego porozumienia i pojednania.

"Módlmy się o światło i mądrość dla rządzących i wszystkich odpowiedzialnych za życie publiczne, by troska o dobro wspólne naszego społeczeństwa była dla nich najważniejszą powinnością. Czyńmy to w tych dniach słowami suplikacji, hymnu 'Boże, coś Polskę' i 'Modlitwy za Ojczyznę' ks. Piotra Skargi" - czytamy w stanowisku.

Członkowie Konferencji Episkopatu Polski zaapelowali również, aby najbliższy wtorek, 10 listopada, był dniem postu i pokuty w tej samej intencji. Przypomnieli przy tym, że zbliżające się Narodowe Święto Niepodległości uświadamia, jak wielkim dobrem jest wolna i niepodległa ojczyzna.

"Niestety, jesteśmy świadkami narastających od lat głębokich podziałów społecznych i politycznych, które przekształcają się w nienawiść i agresję" - ocenili.

Duchowni dodali, że Rzeczpospolita Polska "jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli", a odpowiedzialność za to dobro spoczywa przede wszystkim na politykach, którzy do tego zadania zostali wybrani i "będą z niego rozliczeni przez Boga, naród i historię".

Czym jest Rada Stała Biskupów?

Przypomnijmy, że Rada Stała Biskupów to gremium, które koordynuje bieżącą działalność Konferencji Episkopatu Polski między zebraniami plenarnymi.

W jej skład wchodzi 14 biskupów: przewodniczący KEP abp Tadeusz Wojda, zastępca przewodniczącego KEP abp Józef Kupny, prymas Polski abp Wojciech Polak, sekretarz generalny KEP bp Marek Marczak, metropolici: warszawski abp Adrian Galbas, krakowski kard. Grzegorz Ryś, łódzki kard. Konrad Krajewski, częstochowski abp. Wacław Depo, warmiński abp Józef Górzyński, katowicki abp Andrzej Przybylski, szczecińsko-kamieński abp Wiesław Śmigiel oraz biskupi: biskup gliwicki Sławomir Oder, biskup pomocniczy wrocławski Jacek Kiciński i biskup pomocniczy kielecki Marian Florczyk.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Przed siedzibą doszło do protestów

Po tym, gdy w piątek, 30 października wieczorem, przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, przed siedzibą Trybunału nasilił się protest.

Prezydent Karol Nawrocki przerwał wówczas podróż do Senegalu i w piątek późnym wieczorem wrócił do Warszawy, spotkał się m.in. z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie przyjechał do siedziby TK. W sobotę nad ranem prezydent wydał oświadczenie mówiące m.in., że "doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa".

W sobotę wieczorem orędzie wygłosił premier Donald Tusk, który powiedział m.in., że "państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości". We wtorek odbyło się nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego poświęcone sytuacji w TK. Konflikt wokół Trybunału był też tematem obrad Rady Bezpieczeństwa Narodowego.



