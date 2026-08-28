W skrócie Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych stwierdził, że dziecko nie jest własnością rodziców, a pragnienie posiadania potomstwa nie może być traktowane jako bezwzględne prawo.

W stanowisku wyrażono sprzeciw wobec surogacji, podkreślając postulat pełnego zakazu macierzyństwa zastępczego i działań blokujących firmy oferujące takie usługi w Polsce.

W Polsce surogacja funkcjonuje w tzw. szarej strefie prawnej, podczas gdy na przykład na Ukrainie jest w pełni legalna, a jedna z ukraińskich klinik zapowiedziała promocję swoich usług w Warszawie.

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Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych wskazał, że pragnienie rodzicielstwa nie może być interpretowane jako prawo do posiadania potomstwa. Jak argumentowano, "dziecko w sensie ontologicznym, a więc jako osoba ludzka, nie jest własnością swoich rodziców".

Surogacja w Polsce. Eksperci Konferencji Episkopatu Polski przeciwni

"Poczęcie i urodzenie dziecka nie może być przedmiotem transakcji handlowej ani ze strony kobiety oferującej swoje ciało do wynajęcia na potrzeby rodzicielstwa zastępczego, ani ze strony osób chcących tą drogą uzyskać potomstwo (....)" - stwierdzono w stanowisku Zespołu Ekspertów KEP.

Oceniający nawołują również do uznania surogacji za w pełni nielegalną. "Proceder surogacji nie może być tolerowany, dopuszczany, akceptowany, ani tym bardziej promowany przez instytucje państwowe" - podkreślono.

Zespół twierdzi, że "macierzyństwo zastępcze jest działaniem ze swej natury niegodziwym i nie da się ono pogodzić z wiarą i moralnością chrześcijańską".

Wobec tego pojawiło się wezwanie "do podjęcia natychmiastowych, stanowczych działań uniemożliwiających macierzyństwo zastępcze obywatelom polskim oraz blokujących działalność firm oferujących takie procedury na terenie państwa polskiego".

Czym jest surogacja? Szara strefa w polskim prawie

Surogacja to sytuacja, gdy kobieta nosi i rodzi dziecko dla innej osoby lub pary - definiuje brytyjski Urząd ds. Zapłodnienia Ludzkiego i Embriologii (HFEA). Jak wyjaśnia instytucja, istnieją dwa typy surogacji: pełna i częściowa. W pierwszej wykorzystuje się komórki jajowe matki-dawcy, dlatego dziecko nie ma związku genetycznego z surogatką. Drugi rodzaj polega na zapłodnieniu komórki jajowej surogatki przez plemniki przyszłego ojca.

W Polsce surogacja nie jest ściśle regulowana - stanowi tzw. szarą strefę w prawie. Z kolei w niektórych krajach, np. w Ukrainie, jest w pełni legalna.

"Gazeta Wyborcza" 25 sierpnia poinformowała, że ukraińska klinika leczenia niepłodności BioTexCom organizuje w Warszawie konferencję na temat swoich usług. Wśród nich jest m.in. macierzyństwo zastępcze, czyli surogacja. "Zapowiedziała dwa dni (od 12 do 13 września) indywidualnych spotkań i rozmów z osobami zainteresowanymi m.in. macierzyństwem zastępczym" - opisano.



