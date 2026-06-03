W skrócie Pogoda na Boże Ciało zapowiada się pochmurna, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, szczególnie we wschodniej i północno-zachodniej Polsce.

W dalszej części długiego weekendu przewidywane są intensywne opady, lokalne burze i porywisty wiatr, a temperatury będą się wahać w zależności od regionu.

Pod koniec weekendu spodziewane jest stopniowe uspokojenie pogody, choć nadal możliwe są przelotne deszcze i burze.

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Mamy już pewność, że pogoda nie zdąży się poprawić przed Bożym Ciałem. Zbliżające się święto może się okazać bardziej deszczowe i burzowe niż zwykle - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dalsza część długiego weekendu także nie zapowiada się najlepiej.

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Prognoza pogody na Boże Ciało. Będą grzmoty

Czwartek nie będzie spokojny. Najnowsze prognozy wskazują, że przez praktycznie całe święto Bożego Ciała utrzyma się poważne zachmurzenie i w wielu województwach przelotnie popada deszcz.

Burze tego dnia mogą nadciągnąć nad wschodnią i północno-zachodnią Polskę. Lokalnie na zachodnich krańcach jest pewne ryzyko, że w trakcie burz spadnie do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy, a miejscami grad o średnicy do 3 centymetrów. Lokalnie możliwe będą również wichury do 90 km/h.

Burze z ulewami nie odpuszczą w Boże Ciało. Przez cały dzień będzie pochmurnie WXCharts materiał zewnętrzny

"Jeśli burze się rozwiną, mogą mieć lokalnie gwałtowny charakter - możliwe są pojedyncze superkomórki lub krótkie linie szkwałowe z silnym wiatrem, lokalnie także ulewny deszcz i grad" - czytamy w prognozie burz IMGW na Boże Ciało.

Niekorzystne warunki mogą w pewnej mierze wynagrodzić dość wysokie temperatury, które wyniosą od 20 do 25 stopni Celsjusza. Poniżej 20 stopni w ciągu dnia będzie tylko nad samym Bałtykiem i na krańcach południowo-wschodnich: tam zanotujemy około 18 st. C.

Pogoda na Boże Ciało będzie wymagająca, ale ciepła: miejscami do 25 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Poza strefami burz będzie słaby i umiarkowany, choć na zachodzie również porywisty.

Kolejny niespokojny dzień. Masa pogodowych zmian

Dalsza część długiego weekendu także nie zachwyci. Pogoda przez cały czas będzie pochmurna i deszczowa w wielu województwach. W piątek większe przejaśnienia możliwe będą na wschodzie, a w innych miejscach ciemne chmury utrzymają się zapewne przez cały dzień.

Przelotne opady deszczu spodziewane są w większości kraju. Na Pomorzu i Warmii będą one na tyle intensywne, że suma opadów może sięgnąć 35 litrów wody na metr kwadratowy. W reszcie regionów spadnie do 10-20 litrów deszczu.

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Burz w piątek należy się spodziewać w drugiej połowie dnia, głównie na wschodzie i północy Polski. Oprócz ulew mogą one przynieść porywy wiatru do 70 km/h.

Temperatury będą zbliżone do tych z Bożego Ciała i wyniosą od 18-20 stopni na zachodzie do 24-26 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Na Wybrzeżu będzie do 16 st. C, a na terenach podgórskich Sudetów maksymalnie 14.

Stopniowa zmiana pod koniec weekendu. Podmuchy stracą impet

Ciemne chmury, przelotny deszcz oraz lokalne burze nie znikną do końca weekendu. W sobotę zagrzmi na północy i wschodzie, a deszczowo może być w praktycznie całym kraju. Intensywniej popda w nocy, natomiast w ciągu dnia niebezpiecznym zjawiskiem okaże się silny wiatr, który w trakcie burz osiągnie do 75 km/h.

Wyraźniej ochłodzi się w północnej Polsce, gdzie temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 14-17 stopni. W centrum możmy liczyć na około 20, a na południu do 24 stopni Celsjusza.

Niedziela powinna być spokojniejsza, jednak w dalszym ciągu przelotnie popada i miejscami zagrzmi. Sucho powinno być na północnym wschodzie i tam w ciągu dnia możliwe będą przejaśnienia.

Termometry pokażą od 21 do 25 st. C, a nad samym morzem i na terenach podgórskich do 17-19 stopni. Nie będziemy się już musieli przejować wiatrem, który w niedzielę przeważnie będzie przeważnie słaby, a podczas burz porywisty.

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