Mimo serii złych prognoz pogoda w majówkę dopisała. Jak informują synoptycy, praktycznie cały weekend majowy będzie upalny i bez większych zachmurzeń. To jednak w majówkę - a co później? Tu synoptycy nie są już aż tak optymistyczni. Jak czytamy, "zimni ogrodnicy" nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa, a co za tym idzie - do kraju mogą wrócić przymrozki.