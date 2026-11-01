W skrócie Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zapowiedziała rozszerzenie porządku obrad wtorkowego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK o losowanie składów do postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów.

Sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz ostrzegł przed możliwym wnioskiem o uchylenie immunitetu Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego oraz ich tymczasowym aresztowaniem.

Anna Korwin-Piotrowska zrelacjonowała nocne wejście Karola Nawrockiego do TK, zarzucając mu naruszenie nietykalności i nieuprawnione wtargnięcie do konstytucyjnie odrębnego organu.

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W niedzielę w rozmowie z TVN24 sędzia Anna Korwin-Piotrowska powiedziała, że w zarządzeniu dotyczącym przerwy w czynnościach służbowych prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego na okres miesiąca "opisane zarzuty (co do pracy Święczkowskiego i Sochańskiego - red.) muszą służyć wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec tych sędziów".

- Na końcu dyscyplinarnego postępowania jest zawsze w przypadku Trybunału Konstytucyjnego sąd dyscyplinarny. Jest to skład trzyosobowy w pierwszej instancji, pięcioosobowy w drugiej instancji składający się wyłącznie z sędziów Trybunału Konstytucyjnego, który ja wylosuję - przekazała Korwin-Piotrowska.

Będzie losowanie składów sędziowskich w TK. Zapadła zapowiedź

Anna Korwin-Piotrowska zapowiedziała, że w poniedziałek wyda zarządzenie, które rozszerzy porządek obrad wtorkowego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK o punkt dotyczący losowania składów sędziów potrzebnych do postępowania dyscyplinarnego.

Celem tego zarządzenia - jak argumentowała - ma być losowanie sędziów "w warunkach absolutnej transparentności, żeby nie mogło być żadnych zarzutów co do tego losowania".

Dodała, że w ciągu 30 dni sąd dyscyplinarny "musi z urzędu rozpoznać natychmiastową przerwę" w czynnościach służbowych Święczkowskiego i Sochańskiego.

Aresztowanie Święczkowskiego? Sędzia SN zapowiada

Sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz ostrzegł przed możliwymi konsekwencjami planowanych działań w Trybunale Konstytucyjnym. Jak napisał w serwisie X, we wtorek ma dojść do podjęcia uchwały dotyczącej uchylenia immunitetu prezesa TK Bogdana Święczkowskiego, a prawdopodobnie również wiceprezesa Trybunału Bartłomieja Sochańskiego.

"Uzurpatorzy w TK planują podjąć nielegalny akt, który nazwą 'uchwałą o uchyleniu immunitetu sędziemu TK Bogdanowi Święczkowskiemu'" - napisał Zaradkiewicz. Dodał, że podobna decyzja może dotyczyć również wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego.

Według autora wpisu kolejnym krokiem może być wystąpienie prokuratury do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie prezesa Trybunału. "Prokurator podległy panu Żurkowi zwróci się do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec Prezesa TK" - przewiduje Zaradkiewicz.

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Zaznaczył jednocześnie, że nie wiadomo, jaką decyzję podejmie sąd. W jego ocenie ewentualne działania w tej sprawie mogą jednak prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

"Nie wiadomo, jak zachowa się sąd, ale już dziś jest oczywiste, że takie czyny z powodu nieobjęcia urzędów sędziów TK - łącznie z ewentualnym postanowieniem sądu o tymczasowym aresztowaniu - będą musiały być ocenione jako poważne złamanie prawa" - czytamy na platformie X.

Korwin-Piotrowska o zachowaniu Nawrockiego. "Idzie prezydent"

Anna Korwin-Piotrowska, która przejęła kierowanie Trybunałem jako najstarsza stażem sędziowskim, zrelacjonowała, że w piątek w nocy wyszła przed drzwi TK z innymi sędziami, by przywitać prezydenta, ale jego zachowanie wskazywało, że nie zamierza się przed nimi zatrzymać.

- Podniesionym głosem wypowiedział słowa: "idzie prezydent". Zrozumiałam tę wypowiedź, że wszyscy powinniśmy się rozstąpić - powiedziała. Według niej Nawrocki następnie naparł na nią i próbował się przepchnąć. Według jej relacji Nawrocki do wybranych przez Sejm sędziów wykrzykiwał, że nie są sędziami, a jego otoczenie twierdziło, że szuka kluczy do gabinetu wiceprezesa TK. Korwin-Piotrowska pytana, czy szukano dokumentów, odpowiedziała: "Tego nie wiem".

Odnosząc się do zapowiedzi złożenia przez Kancelarię Prezydenta zawiadomienia prokuratury o naruszeniu jego nietykalności, Korwin-Piotrowska wyraziła nadzieję, że osoby towarzyszące Nawrockiemu udostępnią wszystkie nagrania. Wskazała, że kilka z nich rejestrowało wydarzenia.

Nie wykluczyła też własnego zawiadomienia w tej sprawie. - Może i złożę, ale za jakiś czas - powiedziała. W jej ocenie urząd prezydenta nie uprawnia do dowolnego wchodzenia do sądów i trybunałów. Powołała się na ich konstytucyjną odrębność.



