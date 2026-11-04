Korwin-Piotrowska z decyzją, w tle sprawa wiceprezesa TK. "Złożę wniosek"

Marcin Czekaj

Oprac.: Marcin Czekaj

- Złożę wniosek o wyłączenie mnie z rozpoznania sprawy sędziego Bartłomieja Sochańskiego - poinformowała Anna Korwin-Piotrowska. Jak podkreśliła, decyzję podjęła z uwagi na to, że to ona dokonała i wydała zarządzenie o natychmiastowej przerwie w czynnościach wiceprezesa TK.

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Sędzia Anna Korwin-Piotrowska podczas konferencji prasowej.
Anna Korwin-Piotrowska: Złożę wniosek o wyłączenie mnie z rozpoznania sprawy Bartłomieja SochańskiegoMarysia ZawadaReporter

W skrócie

  • Anna Korwin-Piotrowska, jako najstarszy stażem sędzia, objęła funkcję kierującej pracami Trybunału Konstytucyjnego z nadania grupy sędziów wybranych w obecnej kadencji Sejmu.
  • Korwin-Piotrowska zapowiedziała, że złoży wniosek o wyłączenie jej ze sprawy dyscyplinarnej wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego, argumentując to wydaniem wcześniejszego zarządzenia o przerwie w jego czynnościach.
  • Bogdan Święczkowski określił zwołane przez Korwin-Piotrowską Zgromadzenie Ogólne jako wydarzenie organizowane przez "uzurpatorów".
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W piątek wieczorem przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów Trybunału Konstytucyjnego przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym.

Grupa poinformowała ponadto, że sędzia wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Korwin-Piotrowska zaś przekazała, że zwołała na wtorek Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK.

Korwin-Piotrowska z decyzją w sprawie Sochańskiego. "Złożę wniosek"

Na zwołanym zgromadzeniu między innymi wylosowano sędziów do postępowań dyscyplinarnych wobec Święczkowskiego oraz Sochańskiego. Korwin-Piotrowska została wylosowana do rozpoznania sprawy Sochańskiego.

- Ale po przemyśleniu tej kwestii doszłam do wniosku, że złożę wniosek o wyłączenie mnie z rozpoznania sprawy sędziego Sochańskiego z uwagi na to, że to ja dokonałam i wydałam zarządzenia o natychmiastowej przerwie - podkreśliła Korwin-Piotrowska w oświadczeniu, które wieczorem wyemitowała stacja TVN24.

Jeszcze przed losowaniem Korwin-Piotrowska wyrażała swoje wątpliwości co do uwzględniania jej w puli możliwych osób losowanych w tych sprawach. Po dyskusji ostatecznie zadecydowano, że zostanie ona uwzględniona w losowaniu.

Jeszcze w weekend prezes Bogdan Święczkowski oświadczał, że "razem z legalnymi sędziami" TK ustalili, iż nie będą brali udziału w wydarzeniach organizowanych przez "sędziów uzurpatorów", w tym we wtorkowym zgromadzeniu. - Uzurpator nie może zwoływać Zgromadzenia Ogólnego - podkreślał.

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