W skrócie Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zaapelowała o przywrócenie dostępu do budynku Trybunału Konstytucyjnego, wskazując na konieczność zapewnienia prawa obywateli do złożenia skargi.

Sędzia wezwała na spotkanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz komendanta stołecznej policji w celu wypracowania zasad udrożnienia wjazdu do siedziby TK.

Protesty pod Trybunałem Konstytucyjnym, podczas których demonstranci sprzeciwiają się działaniom sędziów, trwają nieprzerwanie od 18 września.

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Sędzia Anna Korwin-Piotrowska wydała komunikat dotyczący przywrócenia dostępu do budynku TK. "Trybunał Konstytucyjny jest konstytucyjnym organem władzy publicznej, którego prawidłowe i niezakłócone funkcjonowanie jest niezbędne w demokratycznym państwie prawnym" - stwierdziła.

Poinformowała, że każdemu obywatelowi przysługuje prawo do złożenia skargi konstytucyjnej do Trybunału, również bezpośrednio w jego budynku. "Ograniczenie możliwości swobodnego korzystania z kontaktu z Trybunałem przez uczestników postępowań stanowi zatem naruszenie konstytucyjnego i europejskiego standardu prawa do sądu" - stwierdził Korwin-Piotrowska.

"Wolność zgromadzeń jest konstytucyjnie chroniona, żadna jednak wolność lub prawo nie może być realizowane w sposób utrudniający lub uniemożliwiający innym korzystanie z ich wolności lub praw" - dodała.

Protesty pod TK. Korwin-Piotrowska wzywa Trzaskowskiego na spotkanie

Korwin-Piotrowska stwierdziła, że "niezbędnym jest więc wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które w granicach przewidzianych przepisami ustawowymi pozwolą respektować prawo do zgromadzeń, przy jednoczesnym zapewnieniu warunków do realizowania innego konstytucyjnego prawa, jakim jest prawo do wnoszenia skarg konstytucyjnych oraz prawidłowego funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego jako organu władzy publicznej".

Dlatego też zaprosiła prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego oraz Komendanta Stołecznego Policji insp. Krzysztofa Ogrońskiego "na spotkanie w celu wypracowania zasad i form przywrócenia możliwości wstępu i wjazdu do siedziby Trybunału Konstytucyjnego od strony al. J. Ch. Szucha".

Pod TK demonstracje trwają od 18 września. Protestujący sprzeciwiają się przejęciu Trybunału przez sędziów wybranych przez Sejm. Na miejscu stoją m.in. namioty oraz scena, które blokują wjazd na teren TK. Rząd i warszawscy urzędnicy wielokrotnie zapowiadali udrożnienie wejścia, jednak dotychczas się to nie udało.



