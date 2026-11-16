Korwin-Piotrowska pokazuje żółte karteczki. "Tak manipulowano składami"

W skrócie Anna Korwin-Piotrowska ujawniła, że składy orzekające w Trybunale Konstytucyjnym były wyznaczane ręcznie na podstawie poleceń zapisywanych na żółtych karteczkach.

Sędzia wskazała na przypadki celowego pomijania konkretnych sędziów w składach oraz wyznaczania ich do spraw zgodnie z preferencjami prezesów Trybunału.

Według Korwin-Piotrowskiej do manipulacji dochodziło szczególnie często w okresie prezesury Julii Przyłębskiej, co podważa bezstronność i wiarygodność orzeczeń.

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- Proszę państwa, mam przed sobą skoroszyt co do sposobu wyznaczenia składów w Trybunale Konstytucyjnym. I proszę zobaczyć, składy były wyznaczane na podstawie żółtych karteczek. Na tych żółtych karteczkach wpisywano polecenia, kogo wyznaczać, kogo nie wyznaczać, w jakich sprawach kogoś tylko wyznaczać, a w jakich sprawach w ogóle nie wyznaczać danych sędziów - powiedziała Anna Korwin-Piotrowska w Trybunale Konstytucyjnym.

Jak zaznaczyła, to istotna informacja, ponieważ "wyznaczenie składu jest kluczowe dla zapewnienia strony postępowania, że sąd będzie absolutnie bezstronny".

Składy TK wyznaczane "na podstawie żółtych karteczek"

- Mamy na przykład, na prośbę pani prezes, w jednej sprawie wyznaczyć, zamiast pani prezes, sędziego Piotrowicza; w innej sprawie zamiast pani prezes Przyłębskiej, pana sędziego Warcińskiego. W kolejnych mamy wykaz trzech sędziów, których nie wyznaczać od 27 kwietnia 2023 roku. Kolejna sprawa to sprawy tzw. ukraińskie, gdzie też jednych sędziów wyznaczano, innych nie wyznaczano - wymieniała Korwin-Piotrowska, ujawniając treść adnotacji.

- Wiele spraw w Trybunale wpłynęło dotyczących obowiązkowych szczepień. I tu, proszę państwa, był jeden ustalony skład. Wszystkie sprawy trafiały wyłącznie do jednego składu. Tak być absolutnie nie powinno - dodała.

Jak wyjaśniła, takie działania to "ręczne manipulowanie składami sądzącymi" i w jej ocenie miały one wpływ na wynik sprawy. - A przynajmniej państwo, obywatele, nie mogliście mieć przekonania, że ta sprawa została rozpoznana bezstronnie przez niezależny Trybunał Konstytucyjny - skwitowała.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. "Szereg spraw, które wymagają naprawienia"

Zapytana, kiedy dochodziło do takiego manipulowania składami, Korwin-Piotrowska odparła: Więcej takich spraw i zdecydowanie więcej żółtych karteczek jest z czasów, kiedy prezesem Trybunału była pani sędzia Julia Przyłębska, w porównaniu do tego okresu, gdzie jest pan sędzia Święczkowski.

Julia Przyłębska pełniła funkcję prezes Trybunału Konstytucyjnego od grudnia 2016 roku do listopada 2024 roku. Po niej miejsce to zajął obecny prezes Bogdan Święczkowski.

- Natomiast to, że tego rodzaju w ogóle sprawy były, to to już jest niedopuszczalne, bo to nawet jedna, dwie, trzy takie sprawy absolutnie wskazują, że niewłaściwie i nienależycie wywiązywano się ze swoich obowiązków, podważając wiarygodność Trybunału Konstytucyjnego - podkreśliła.

Sędzia nadmieniła, że "cały szereg takich spraw jest w Trybunale, które wymagają naprawienia". - Pracujemy nad tym bardzo długo, już dwa tygodnie, ale mamy nadzieję, że pierwsze wyznaczone sprawy pojawią się już za kilka tygodni - podsumowała.



