W skrócie
- Anna Korwin-Piotrowska odrzuciła zarzuty prezesa Sądu Najwyższego Zbigniewa Kapińskiego, który określił sytuację w Trybunale Konstytucyjnym mianem zamachu stanu.
- Sędzia Anna Korwin-Piotrowska potwierdziła zwołanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK na wtorek, na godzinę 15:30 w budynku Trybunału przy alei Szucha.
- Głównym celem zwołania Zgromadzenia Ogólnego jest uchwalenie budżetu TK na 2027 rok, co zdaniem sędzi jest kluczowe dla zachowania niezależności instytucji.
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- Nie jestem uzurpatorką - stwierdziła stanowczo w radiowej Trójce Anna Korwin-Piotrowska, odnosząc się do słów pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Zbigniew Kapiński powiedział wcześniej w Radiu Zet, że działania, które zostały w piątek podjęte w Trybunale Konstytucyjnym, "noszą cechy zamachu stanu". - Dla mnie sytuacja jest jednoznaczna, (...) w Trybunale Konstytucyjnym zainstalowano uzurpatorów - podkreślił.
- Jestem sędzią Trybunału Konstytucyjnego, prawidłowo wybraną przez Sejm, która złożyła ślubowanie wobec prezydenta. Akurat na mnie to przypadło, że jestem sędzią z najdłuższym stażem w rozumieniu przepisów ustawy o TK. Nie jestem uzurpatorką - tłumaczyła Korwin-Piotrowska.
Dopytywana, dlaczego decyzja w sprawie Bogdana Święczkowskiego zapadła akurat teraz, Korwin-Piotrowska podkreśliła, że jest to "praktycznie ostatni moment, gdy Zgromadzenie Ogólne może uchwalić budżet na 2027 rok".
- Zaniechanie przez prezesa Święczkowskiego doprowadzenia do skutecznego Zgromadzenia Ogólnego, a w efekcie nieuchwalenie budżetu podważa niezależność TK jako sądu konstytucyjnego, co jest absolutnie niedopuszczalne - oceniła.
Trzęsienie ziemi w TK. Korwin-Piotrowska zapowiada Zgromadzenie Ogólne
Sędzia potwierdziła także w rozmowie, że we wtorek zbierze się Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK. Posiedzenie ma rozpocząć się o godz. 15.30 w budynku TK przy al. Szucha w Warszawie.
Pytana, czy jest przekonana, że we wtorek uda się zebrać kworum oraz czy w związku z ogłoszoną przerwą w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego oraz statusem sędziego-dublera Jarosława Wyrembaka, kworum zostanie obniżone z dziesięciu sędziów do ośmiu, Korwin-Piotrowska odparła, że "czy będzie kworum, okaże się na Zgromadzeniu".
- Przepis mówi jasno, musi być 2/3 z ogólnej liczby sędziów. (...) Liczba sędziów wynosi 15, ona jest zawsze stała. Żeby się zmieniła, musiałaby się zmienić konstytucja - podkreśliła sędzia.
Wcześniej, w niedzielę, w rozmowie z TVN24 Korwin-Piotrowska przekazała, że w poniedziałek wyda zarządzenie, które rozszerzy obrady wtorkowego Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK o punkt dotyczący losowania składów sędziów potrzebnych do postępowania dyscyplinarnego wobec Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.