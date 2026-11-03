W skrócie Sędzia Anna Korwin-Piotrowska odniosła się do oskarżeń prezesa TK Bogdana Święczkowskiego o rzekomy zamach na niezależność sądu konstytucyjnego.

Korwin-Piotrowska zapewniła, że jej działania mają na celu przywrócenie sprawności Trybunału, w którym oczekuje na rozpatrzenie około tysiąca zaległych spraw.

Brak publikacji wyroków TK w Dzienniku Ustaw sędzia uzasadniła wątpliwościami prawnymi dotyczącymi legalności ich wydania oraz składów orzekających.

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- Rozumiem, że w tej sprawie zostanie więc złożone zawiadomienie, które będzie przedmiotem badania odpowiednich służb. Każdy ma prawo do własnych ocen - stwierdziła sędzia Anna Korwin-Piotrowska, poproszona w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" o komentarz do wypowiedzi Bogdana Święczkowskiego.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego stwierdził w rozmowie z "Rz", że "patrzyłby na sytuację w TK z zażenowaniem, gdyby nie chodziło o zamach na niezależność sądu konstytucyjnego".

- Dowódcy, którzy dopuszczają się tego zamachu na konstytucyjny organ państwa, przebywają na terenie Trybunału Konstytucyjnego bezprawnie - mówił z kolei wcześniej na antenie Polsat News, odnosząc się do działań funkcjonariuszy policji.

Trybunał Konstytucyjny. Korwin-Piotrowska odpowiada Święczkowskiemu

- Wszystkie moje działania i pozostałych sędziów zostały podjęte wyłącznie w celu przywrócenia Trybunału Konstytucyjnego obywatelom i rozpoczęcia w ogóle jego działania - zadeklarowała Korwin-Piotrowska. Słowa Święczkowskiego określiła mianem "absurdalnych tez".

Wskazała, że w Trybunale zalega ok. 1000 spraw, a niektóre z nich leżą tam po kilka lat. - Nikt nad tym - takie odnosimy wrażenie - nie sprawował żadnej kontroli. To są sprawy skarg konstytucyjnych, pytań prawnych. To jest ogromna liczba, która wskazuje na to, że po prostu Trybunał nie działał" - powiedziała.

- Są nieopublikowane, ponieważ istnieją wątpliwości co do legalności ich wydania. I nie chodzi tylko o to, czy zapadły one z udziałem sędziów wadliwie wybranych, ale też czy składy były dobierane w sposób zgodny z prawem - skomentowała brak publikacji wyroków TK w Dzienniku Ustaw.

Sędzia została także zapytana, czy uda się zebrać kworum na zapowiedzianym na wtorek Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów TK, skoro tzw. starzy sędziowie nie zgadzają się z jej działaniami.

- O tym orzeknie całe Zgromadzenie. Będziemy analizować, ilu sędziów się stawiło, ilu jest zobowiązanych i uprawnionych do udziału w zgromadzeniu. Proszę poczekać na decyzję Zgromadzenia - odpowiedziała.



