W skrócie Sędzia Anna Korwin-Piotrowska poinformowała, że Trybunał Konstytucyjny podjął pracę nad 100 najstarszymi sprawami, w których od lat nie podejmowano czynności.

Sędzia Korwin-Piotrowska odrzuciła wniosek Prokuratora Generalnego o uchylenie immunitetu sędziemu Bogdanowi Święczkowskiemu z powodu braków formalnych.

Premier Donald Tusk ogłosił publikację uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK ws. zmiany regulaminu, co ma usprawnić funkcjonowanie instytucji.

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- Pomimo trudności, które sami widzicie na zewnątrz, Trybunał działa. Coraz więcej pracowników przychodzi do pracy. Kolejne osoby przychodzą z wielką motywacją do tego, żeby naprawić Trybunał Konstytucyjny - zapewniała w opublikowanym nagraniu Anna Korwin-Piotrowska.

Jak dodała, wszyscy sędziowie i pracownicy mają już dostęp do TK. - Od poniedziałku wszyscy mogą przyjść do pracy, co więcej, są zobligowani do podjęcia swoich obowiązków - podkreśliła.

Spór o TK. Korwin-Piotrowska: Wzięliśmy 100 najstarszych spraw

Sędzia poinformowała przy tym o szczegółach funkcjonowania TK.

- Przeglądamy wszystkie sprawy w Trybunale. Najpierw wzięliśmy 100 najstarszych spraw. To są, proszę państwa, sprawy, które wpłynęły między 2013 a 2021 rokiem. W bardzo wielu z nich prawie od siedmiu lat nie są podejmowane żadne czynności - podkreśliła.

Korwin-Piotrowska przekazała, że wydała już zarządzenia obligujące sędziów sprawozdawców i przewodniczących składów orzekających, aby "niemal natychmiast" wskazali jej, jakie czynności podejmą, żeby te sprawy uzyskały możliwie sprawny bieg.

- Prawo do sądu każdego, to prawo do rozpoznania jego sprawy bez zbędnej zwłoki. W tych sprawach zwłoka jest i to kwalifikowana. Dlatego zobowiązałam sędziów do najwyższej staranności, aby te wszystkie sprawy uzyskały możliwie szybki termin ich rozpoznania - podkreśliła sędzia.

Korwin-Piotrowska zapewniła przy tym, że Trybunał weryfikuje "wszystkie składy orzekające, jakie zostały w tych sprawach wyznaczone" i będzie te składy "korygować wedle alfabetycznej listy sędziów". - Gwarantuję państwu, że niezwłocznie te wszystkie sprawy staną na wokandach Trybunału Konstytucyjnego - zapewniła.

Immunitet Święczkowskiego. Korwin-Piotrowska o wniosku Żurka

Jednocześnie sędzia poinformowała, jaką decyzję podjęła w kwestii immunitetu Bogdana Święczkowskiego.

- W jednej ze spraw z wniosku prokuratora generalnego o uchylenie immunitetu panu sędziemu Bogdanowi Święczkowskiemu zarządziłam odmowę przyjęcia wniosku z powodu braków formalnych - przekazała.

Mowa o sześciu wnioskach o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu, jakie kierowana przez Waldemara Żurka prokuratura skierowała do Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura chce mu postawić dwa rodzaje zarzutów, dotyczących zarówno niedawnych decyzji w TK, jak i tych sięgających czasów, gdy Święczkowski kierował Prokuraturą Krajową.

Trybunał Konstytucyjny. Tusk ogłasza "początek nowej ery"

O tym, że Trybunał Konstytucyjny pracuje, mówił także premier Donald Tusk podczas ostatniego posiedzenia rządu.

Szef rządu zapowiedział publikację w Dzienniku Urzędowym uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącej zmiany regulaminu tej instytucji. Premier określił tę decyzję jako początek nowej ery i wyraził nadzieję, że będzie ona symbolicznym końcem wieloletniego sporu o TK.

- Będę miał dzisiaj okazję podjąć decyzję, po raz pierwszy od lat z czystym sumieniem, o publikacji decyzji Trybunału Konstytucyjnego - powiedział Tusk.

Jak wyjaśnił, Trybunał wznowił pracę, a do publikacji ma trafić uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów dotycząca zmiany regulaminu TK. Premier zaznaczył, że nowe rozwiązanie ma usprawnić funkcjonowanie instytucji.

- To jest pierwsza od lat publikacja rozstrzygnięcia tego nareszcie prawidłowo obsadzonego ważnego organu państwa - podkreślił Tusk.



