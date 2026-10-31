Korwin-Piotrowska o kulisach wejścia prezydenta do TK. "Staranował mnie"

Bartosz Przyborowski

Bartosz Przyborowski

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- Nie rozmawiałam z panem prezydentem. Staranował mnie, nie odpowiedział na moje 'dzień dobry' - relacjonowała wczorajsze wydarzenia przed Trybunałem Konstytucyjnym na antenie Polsat News sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Dodała, że nie miała okazji osobiście rozmawiać z Karolem Nawrockim.

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Anna Korwin-Piotrowska w rozmowie z Polsat News przekazała, że nie rozmawiała z prezydentem Karolem Nawrockim. - Pan prezydent wchodząc do Trybunału, staranował mnie na wejściu, nie odpowiedział na moje 'dzień dobry', nie oczekiwał żadnej rozmowy - mówiła sędzia.

Jak dodała "prezydent przeszedł dalej, miał pretensje wyłącznie do nas. Zarzucał, że nie jesteśmy sędziami i poszedł na górę, nie wykazując żadnej chęci porozmawiania". - Zwracaliśmy się do pana prezydenta wielokrotnie o to, aby umożliwić nam ślubowanie w czerwcu - dodała.

- Wysyłaliśmy takie obszerne pismo do pana prezydenta wskazując, że jeżeli miałoby to się przyczynić do rozwiązania tego problemu ze ślubowaniem, my w każdej chwili jesteśmy gotowi stawiać się na jego zaproszenie do powołania - wyjaśniła Korwin-Piotrowska.

Podkreśliła, że "nie miała okazji porozmawiać z prezydentem ani w Pałacu Prezydenckim, ani przy żadnej innej okazji.

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