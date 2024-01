"Jest zgłoszona. Nazywa się - tu zaskoczenie - KORWiN. I program ma taki, jak dawny KORWiN. Ale za to osobny, bardzo konkretny program na wybory do unijnego Parlamentu" - napisał były członek Konfederacji. Tym samym polityk powraca do ugrupowania o takiej nazwie. Obecnie istniejąca Nowa Nadzieja w latach od 2015 do listopada 2022 roku nosiła nazwę Koalicja Odnowy Rzeczpospolitej Wolność i Nadzieja, czyli w skrócie KORWiN.