Korwin-Mikke na Białorusi, jest zdjęcie. Strona rządowa nie kryje oburzenia

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

"W piątek z Braunem i Kaczyńskim, we wtorek w Mińsku", "Sojusznik Kaczyńskiego", "Maski opadły" - to tylko niektóre z komentarzy przedstawicieli obozu rządzącego po ogłoszeniu przez Janusza Korwin-Mikkego swojej wizyty na Białorusi. Polityk obwieścił tajemniczo w mediach społecznościowych, że udał się do Mińska, by "ratować to, co można jeszcze uratować" przed przyszłorocznymi wyborami w Polsce.

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Janusz Korwin-Mikke
Janusz Korwin-MikkeX/Janusz Korwin-Mikke materiał zewnętrzny

W skrócie

  • Janusz Korwin-Mikke wziął udział w IV Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Euroazjatyckiego w Mińsku, w której uczestniczyli m.in. Alaksandr Łukaszenka i Siergiej Ławrow.
  • Politycy obozu rządzącego ostro skrytykowali obecność Korwina-Mikkego na Białorusi, wytykając mu wcześniejszy udział w antyrządowym proteście razem z politykami PiS.
  • Korwin-Mikke tłumaczył swoją wizytę chęcią "ratowania sytuacji" przed wyborami, co wywołało falę komentarzy przypominających także jego wrześniową podróż do Moskwy.
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Jeszcze w piątek wieczorem Janusz Korwin-Mikke wraz z Grzegorzem Braunem pojawił się przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie wziął udział w antyrządowym proteście. Przekonywał, że jedynym rozwiązaniem obecnego kryzysu jest zaangażowanie wojska.

- Jeżeli wojsko nie zrobi z tym porządku - a prezydent jest najwyższym dowódcą sił zbrojnych - to wojna domowa jest nieunikniona. Czekamy na wojsko - mówił polityk na antenie Republiki.

Korwin-Mikke na Białorusi. W wydarzeniu brał udział Łukaszenka i Ławrow

Trzy dni po wspomnianym wystąpieniu w swoich mediach społecznościowych Janusz Korwin-Mikke opublikował fotografię, na której pozuje na tle Pałacu Niepodległości w Mińsku.

"Za rok wybory. Trzeba ratować to, co można jeszcze uratować. Pozdrawiam z Mińska na Białorusi" - napisał.

Jak się wkrótce okazało, polityk wziął udział w IV Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa Euroazjatyckiego, podczas której przemawiali m.in. lider Białorusi Alaksandr Łukaszenka, czy szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow.

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Korwin-Mikke udzielił również wywiadu Davide Carbonaro z Radia Białoruś, w którym mówił o sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego i możliwej "wojnie domowej" wywołanej przez spór wokół instytucji.

- Ja to przewidziałem. Co ja mam robić, to jest nienaprawialne, co wynika z tego, że ludzie z PiS-u nie chcą mieć sprawiedliwego sądu, bo sobie sąd cenią PiS-owski, a ci z PO nie chcą mieć sędziów sprawiedliwych, bo chcą mieć sędziów PO-wskich - przekonywał.

Politycy obozu rządowego oburzeni. Wskazują na PiS

Obecność Korwin-Mikkego na Białorusi wywołała oburzenie wśród części internautów. Jego zdjęcie z Mińska udostępnili na swoich profilach niektórzy z polityków związanych z obozem rządzącym. Okraszali je kąśliwymi komentarzami, uderzającymi przede wszystkim w środowisko PiS.

"W piątek z Braunem i Kaczyńskim. We wtorek w Mińsku. Pakt Senacki" - napisał rzecznik rządu Adam Szłapka.

W podobnym tonie wypowiedział się również minister aktywów państwowych, Wojciech Balczun. "Napisałem niedawno, że maski opadły. Oto kolejny dowód. Przerażająca jest ilość osób, dla których ruski mir jest celem i marzeniem. Na szczęście takie apele jak poniższy nie będą miały wpływu na prozachodnią orientację naszej Ojczyzny" - czytamy.

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Krótki komentarz pojawił się także na profilu europosła KO Krzysztofa Brejzy. "Mińsk-Nowogrodzka-Moskwa. Wspólna sprawa" - stwierdził.

"Wczoraj z Kaczyńskim i Braunem pod TK, a dzisiaj już u Łukaszenki. Targowica" - napisał poseł Roman Giertych.

Arkadiusz Myrcha z kolei nazwał Korwina-Mikkego "sojusznikiem Kaczyńskiego, Brauna i reszty ekipy".

Korwin-Mikke odpowiada. "Zdecydujcie się"

Do niepochlebnych komentarzy odniósł się sam zainteresowany. "Zdecydujcie się, czy ja popieram Rosję, która chce wchłonąć Białoruś do FR - czy Białoruś, która już ponad 20 lat rozpaczliwie (ale skutecznie!) się przed tym broni!?" - napisał.

Warto przypomnieć, że jeszcze we wrześniu były prezes Konfederacji Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Niepodległość opublikował w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z Moskwy, czym również wywołał niemałe kontrowersje.

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