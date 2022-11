Ministerstwo Zdrowia opublikowało tygodniowy raport zakażeń koronawirusem. Potwierdzono 2 384 zakażenia koronawirusem, z czego 487 to ponowne przypadki. Z powodu COVID-19 zmarło 13 osób, z powodu współistnienia koronawirusa z innymi schorzeniami zmarły 37 osoby. Dane obejmują okres od 17 do 23 listopada.

Nowe zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (294), śląskiego (268), dolnośląskiego (249), małopolskiego (192), wielkopolskiego (184), lubelskiego (146), zachodniopomorskiego (146), łódzkiego (144), pomorskiego (139), kujawsko-pomorskiego (122), opolskiego (97), warmińsko-mazurskiego (82), podlaskiego (81), podkarpackiego (78), lubuskiego (59), świętokrzyskiego (48).

Reklama

Koronawirus w Polsce. Raport zakażeń z tygodnia 10-16 listopada

Tydzień wcześniej (10-16 listopada) Ministerstwo Zdrowia informowało o 2 403 zakażeniach koronawirusem, w tym 501 ponownych.

Z powodu COVID-19 zmarło 14 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 33 osoby.

Waldemar Kraska: Pandemia Covid-19 jeszcze się nie skończyła

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w środę w Polskim Radio 24 pytany był m.in. o sytuację epidemiczną w Polsce, o to, czy pandemia COVID-19 już nas porzuciła całkowicie. - Myślę, że całkowicie jeszcze nie, ponieważ codziennie mamy informacje o nowych przypadkach - odpowiedział wiceminister.

Kraska zwrócił uwagę, że jesień i zima to czas, gdy w sposób naturalny spada nasza odporność. Zaznaczył, że spada także odporność osób, które latem przechorowały Covid-19. - Możliwość kolejnego zakażenia i zachorowania jest na pewno w okresie jesienno-zimowym jest zdecydowanie większa. Pojawił się nowy subwariant koronawirusa, który powoduje, że nowe zachorowania na pewno będą się pojawiały - zaznaczył Kraska.

- Wszystkie nasze prognozy nie przewidują jakiejś kolejnej dużej fali zachorowań, wzrost zakażeń może być dopiero pod koniec stycznia. Mamy także grypę i trudno nam będzie rozpoznać, czy chorujemy na grypę, czy na koronawirusa - wskazał.

- Apeluję, szczególnie do osób z grup ryzyka, czyli do osób starszych, by szczepić się i na COVID-19, i na grypę. Szczepienia pokazały, że są skuteczne - podkreślił wiceminister.

Czytaj też: Te grupy zapłacą mniej za prąd. Jesteś w jednej z nich?