Koronawirus w Polsce. Najnowsze statystyki zakażeń i zgonów

Oprac.: Mateusz Kucharczyk Polska

Od 1 do 7 grudnia badania potwierdziły 3327 zakażeń koronawirusem, w tym 747 ponownych. Zmarły 32 osoby z COVID-19 - poinformowało w środę w cotygodniowym zestawieniu Ministerstwo Zdrowia. To o 544 zakażenia więcej niż od 24 do 30 listopada.

Zdjęcie Na zdjęciu Pomorskie Centrum Chorob Zakaznyvch i Gruzlicy w Gdansku podczas 4 fali pandemii koronawirusa / Piotr Hukalo / East News