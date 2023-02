- To było bardzo dobre spotkanie. Jesteśmy w trakcie wzmacniania naszych zdolności obronnych, współpracując z Koreą Południową. Co jest bardzo istotne - chcemy produkować sprzęt koreański w Polsce - zapewnił Błaszczak. Szef MON Polski poinformował, że 12 armatohaubic K9 dotarło dzisiaj do Jarosławia, do południowo-wschodniej Polski.

Błaszczak zapewnił, że "polskie załogi doskonale opanowały armatohaubice K9".

- Chcemy pokoju. Chcąc pokoju trzeba przygotowywać się do wojny - powiedział Mariusz Błaszczak.

Minister obrony Korei: Będziemy wiodącym krajem podczas targów zbrojnych w Kielcach

Lee Jong-Sup podkreślił, że współpraca polsko-koreańska rozwija się bardzo dobrze od maja zeszłego roku. - Planujemy stworzyć konsorcjum polsko-koreańskich firm. To będzie podstawa, żeby wzmacniać siły obronne. Korea chce poszerzyć współpracę w tym zakresie z krajami Europy - zapewniał polityk.

Reklama

- Uzgodniliśmy, że stworzymy na szczeblu ministerialnym coroczne wspólne konsultacje dotyczące przemysłu obronnego, aby systematycznie rozwijać naszą współpracę - dodał Lee Jong-Sup.

Przedstawiciel koreańskiego rządu poinformował, że jego kraj planuje być wiodącym krajem podczas tegorocznych targów zbrojnych w Kielcach.

Mariusz Błaszczak dodał, że w tym roku jeszcze na wyposażenie Wojska Polskiego trafią samoloty FA-50, a polscy lotnicy już przechodzą odpowiednie szkolenia w Korei Południowej. "Konsekwentnie budujemy zdolności obronne" - podkreślił minister.

- Niedługo będziemy mieć dobre informacje dotyczące współpracy przemysłowej, przemysłu koreańskiego i przemysłu polskiego dotyczące produkcji czołgów, armatohaubic, ale także amunicji, w tym amunicji rakietowej na wyposażenie Wojska Polskiego, ale nie tylko. Uważamy, że jest to dobra okazja, żeby nasze wspólne przedsięwzięcia polsko-koreańskie zaowocowały tym, żeby zaspokoić potrzeby państwo Sojuszu Północnoatlantyckiego i UE dotyczące właśnie amunicji czy też sprzęty wojskowego - powiedział szef MON.

Wizyta ministra obrony Korei. Ćwiczenia na poligonie w Toruniu

Wizyta koreańskiego polityka w Polsce rozpoczęła się w czwartek rano. "Modernizacja polskiego wojska i współpraca przemysłów obronnych Polski i Korei Południowej - to tematy rozmów wicepremiera i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka oraz jego koreańskiego odpowiednika Lee Jong-Supa" - poinformowało w czwartek MON.

"Tematem rozmowy modernizacja Wojska Polskiego i współpraca przemysłów obronnych Polski i Korei Południowej. Po południu na poligonie w Toruniu ministrowie będą oglądać szkolenie wojskowe z wykorzystaniem armatohaubic K9" - przekazało na Twitterze Ministerstwo Obrony Narodowej.