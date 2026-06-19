W skrócie Polska ambasada w Rzymie skierowała do Polaków komunikat ostrzegający przed nadchodzącymi ekstremalnymi upałami we Włoszech, gdzie temperatury mają sięgać 39 stopni Celsjusza.

Turyści zostali poinformowani, aby przygotować się na intensywne słońce, wysoką wilgotność oraz tropikalne noce, a także stosować środki ochrony przed upałem, takie jak krem z filtrem, nakrycie głowy i picie wody.

Wskazano na konieczność śledzenia alertów pogodowych, zachowania ostrożności podczas kąpieli w morzu oraz korzystania wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk.

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"'Kopuła gorąca' (Cupola di calore), utworzona przez masy zwrotnikowego powietrza znad Sahary, już w najbliższy weekend 'przykryje' północne i środkowe Włochy oraz Sardynię. Temperatury sięgną nawet do 39 st. C!" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez polską ambasadę w Rzymie.

Jak zauważono, turyści, którzy wybierają się w najbliższym czasie do Włoch, muszą liczyć się także z tropikalnymi nocami i wysoką wilgotnością powietrza.

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"W przeciwieństwie do imponujących kopuł rzymskiego Panteonu czy florenckiej Katedry Santa Maria del Fiore, ta nie przyniesie cienia i chwili wytchnienia. Do jej 'wizyty' należy się odpowiednio przygotować (i nie chodzi tu o bilety wstępu!)" - podano w komunikacie.

"Kopuła gorąca" nad Włochami. Ambasada ostrzega

Ambasada w Rzymie przypomina o zabraniu ze sobą na turystyczne wyprawy kremu z filtrem UV, nakrycia głowy oraz butelki z wodą. "W jej bieżącym uzupełnianiu przydatne będą fontanny i kraniki z darmową wodą pitną dostępne w wielu miastach" - czytamy.

"Turyści, zachowajcie ostrożność - ten upał może być nie tylko męczący, ale i niebezpieczny! W razie przeciwwskazań medycznych nie przeceniajcie swoich możliwości - unikajcie godzin południowych i uważnie obserwujcie swój organizm. Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze" - zaapelowano.

Włochy. Fala upałów, ostrzeżenie dla turystów

Poproszono turystów o śledzenie alertów pogodowych oraz uważność w przypadku korzystania z kąpielisk. "Szukacie ochłody nad morzem? Niech fale nie zmyją z was ostrożności!" - podała ambasada.

Jak przypomniano, wypoczywający powinni pamiętać o wybieraniu do kąpieli miejsc, które są strzeżone oraz niepozostawianiu rzeczy osobistych na plaży bez nadzoru.

Nad Europą rozgościła się fala upałów. Wysokie temperatury dotrą w najbliższych dniach także do Polski. W weekend termometry pokażą powyżej 30 stopni.





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