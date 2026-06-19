"Kopuła gorąca" uderzy w europejski kraj. Polska ambasada z apelem
Ambasada Polski w Rzymie ostrzega rodaków przed nadciągającymi upałami, które w najbliższych dniach ogarną Półwysep Apeniński. "Kopuła gorąca" sprawi, że temperatury sięgną nawet 39 stopni Celsjusza. "Turyści, zachowajcie ostrożność - ten upał może być nie tylko męczący, ale i niebezpieczny!" - zaapelowano.
W skrócie
- Polska ambasada w Rzymie skierowała do Polaków komunikat ostrzegający przed nadchodzącymi ekstremalnymi upałami we Włoszech, gdzie temperatury mają sięgać 39 stopni Celsjusza.
- Turyści zostali poinformowani, aby przygotować się na intensywne słońce, wysoką wilgotność oraz tropikalne noce, a także stosować środki ochrony przed upałem, takie jak krem z filtrem, nakrycie głowy i picie wody.
- Wskazano na konieczność śledzenia alertów pogodowych, zachowania ostrożności podczas kąpieli w morzu oraz korzystania wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk.
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"'Kopuła gorąca' (Cupola di calore), utworzona przez masy zwrotnikowego powietrza znad Sahary, już w najbliższy weekend 'przykryje' północne i środkowe Włochy oraz Sardynię. Temperatury sięgną nawet do 39 st. C!" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez polską ambasadę w Rzymie.
Jak zauważono, turyści, którzy wybierają się w najbliższym czasie do Włoch, muszą liczyć się także z tropikalnymi nocami i wysoką wilgotnością powietrza.
"W przeciwieństwie do imponujących kopuł rzymskiego Panteonu czy florenckiej Katedry Santa Maria del Fiore, ta nie przyniesie cienia i chwili wytchnienia. Do jej 'wizyty' należy się odpowiednio przygotować (i nie chodzi tu o bilety wstępu!)" - podano w komunikacie.
"Kopuła gorąca" nad Włochami. Ambasada ostrzega
Ambasada w Rzymie przypomina o zabraniu ze sobą na turystyczne wyprawy kremu z filtrem UV, nakrycia głowy oraz butelki z wodą. "W jej bieżącym uzupełnianiu przydatne będą fontanny i kraniki z darmową wodą pitną dostępne w wielu miastach" - czytamy.
"Turyści, zachowajcie ostrożność - ten upał może być nie tylko męczący, ale i niebezpieczny! W razie przeciwwskazań medycznych nie przeceniajcie swoich możliwości - unikajcie godzin południowych i uważnie obserwujcie swój organizm. Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze" - zaapelowano.
Włochy. Fala upałów, ostrzeżenie dla turystów
Poproszono turystów o śledzenie alertów pogodowych oraz uważność w przypadku korzystania z kąpielisk. "Szukacie ochłody nad morzem? Niech fale nie zmyją z was ostrożności!" - podała ambasada.
Jak przypomniano, wypoczywający powinni pamiętać o wybieraniu do kąpieli miejsc, które są strzeżone oraz niepozostawianiu rzeczy osobistych na plaży bez nadzoru.
Nad Europą rozgościła się fala upałów. Wysokie temperatury dotrą w najbliższych dniach także do Polski. W weekend termometry pokażą powyżej 30 stopni.