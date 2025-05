Złoty medalik, rower, czy laptop wciąż mają swoje stabilne miejsca na listach prezentów komunijnych . Przez ostatnie lata do gry weszły także smartfony, smartwatche, konsole do gie r, laptopy, a także droższe przedmioty i te bardziej wymyślne: złote sztabki, vouchery do konkretnych sklepów czy quady.

- Za samą restaurację płacę 4900 zł, talerzyk to koszt 240 zł za osobę dorosłą. Do tego dochodzi ubiór córki, drugiego dziecka, mnie, męża, składki na księdza, dekoracje, prezent dla katechetki, ścianka do zdjęć. Ostatnio liczyłam, że to już ponad 7000 zł - wylicza. Przyjęcie komunijne dla 21 osób organizuje w lokalu.