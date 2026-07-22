W skrócie Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał 30-letniego Konrada K. za publiczne znieważenie i przemoc wobec 11-latka ze względu na przynależność rasową, wymierzając mu sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu na trzy lata.

Według ustaleń śledczych, mężczyzna na osiedlu przy ul. Lubiejewskiej w Ostrowi Mazowieckiej wulgarnie potraktował chłopca i dwukrotnie go kopnął z powodu koloru skóry.

Sąd zobowiązał skazanego do powstrzymywania się od alkoholu i środków odurzających oraz orzekł nawiązkę 500 zł na rzecz pokrzywdzonego, a prokuratura nie zamierza odwoływać się od wyroku.

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Do zdarzenia doszło na osiedlu przy ul. Lubiejewskiej w Ostrowi Mazowieckiej. Jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz, sąd zobowiązał także oskarżonego do powstrzymywania się od używania alkoholu i środków odurzających oraz orzekł nawiązkę w wysokości 500 zł na rzecz pokrzywdzonego chłopca.

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O przestępstwie zawiadomiła policję we wrześniu 2025 r. matka chłopca. Według jej relacji dorosły mężczyzna na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Lubiejewskiej w Ostrowi Mazowieckiej najpierw wulgarnie potraktował jej 11-letniego syna, a następnie dwukrotnie go kopnął.

Kobieta zeznała, że motywem ataku były przynależność rasowa i kolor skóry dziecka. Ojciec chłopca jest Nigeryjczykiem.

Przebieg zdarzenia potwierdził również 11-latek podczas przesłuchania przeprowadzonego w obecności biegłego psychologa.

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Konrad K. nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Złożył wyjaśnienia, które - jak poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce - były sprzeczne z ustalonym stanem faktycznym.

Sąd Okręgowy w Ostrołęce skazał go za popełnienie przestępstwa publicznego znieważenia i zastosowania przemocy wobec małoletniego z powodu jego przynależności rasowej.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce poinformowała, że prokuratura ocenia wyrok jako słuszny i nie będzie się od niego odwoływać.





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