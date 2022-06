W europarlamencie odbyła się konferencja z udziałem Małgorzaty Rozenek-Majdan z Fundacji MRM i ekspertów w związku ze Światowym Dniem In Vitro.

Zobacz też: W cieniu sławnych rodziców. Samotni w walce z demonami

Jak mówiła Kopacz na briefingu po konferencji, obywatele UE muszą mieć szerszy dostęp do procedury wspomaganego rozrodu i pomocy finansowej państwa w tym procesie. - W Europie rodzi się coraz mniej dzieci, społeczeństwo się starzeje. Niepłodność tymczasem tak naprawdę jest dziś epidemią - powiedziała.

Reklama

Ewa Kopacz o in vitro: Metoda jest promowana w katolickich krajach

Ewa Kopacz mówiła, że o tym problemie należy rozmawiać w kontekście finansowania z Europejskiej Unii Zdrowotnej. - To temat, który często poruszam. Solidarność dała o sobie znać podczas pandemii. Jeśli są kraje, które dziś nie radzą sobie w wymiarze organizacji systemu ochrony zdrowia, a leży to wyłącznie w ich narodowych kompetencjach, to są obszary, które można byłoby weprzeć na poziomie UE. W ramach unii zdrowotnej takim obszarem byłoby chociażby finansowanie metody in vitro - zaznaczyła Kopacz.

Wskazała, że w krajach tradycyjnie katolickich, jak Włochy i Hiszpania, metoda in vitro jest obecnie promowana i rodzi się dzięki niej dużo dzieci. - To pozwala tym, którzy bardzo chcą mieć własne dziecko, chcą założyć rodzinę, a nie mają możliwości finansowych, otrzymać to szczęście. To jest obowiązek rządzących, by zapewnić ku temu warunki - zaznaczyła wiceszefowa PE.

Małgorzata Rozenek-Majdan w Parlamencie Europejskim

W konferencji wzięła też udział Małgorzata Rozenek-Majdan z Fundacji MRM. Wskazała, że w latach 2013-2016 w Polsce program rządowy dotyczący wsparcia in vitro doprowadził do urodzenia ponad 22 tys. dzieci. Dlatego - jej zdaniem - Polska powinna przywrócić refundację in vitro z budżetu państwa.

- Cieszę się, że z inicjatywy wiceprzewodniczącej PE mieliśmy możliwości porozmawiania o przywróceniu refundacji in vitro z budżetu państwa. Problem z płodnością dotyczy coraz większej liczby obywateli. Ten problem się pogłębia - mówiła Rozenek-Majdan na briefingu.

Kopacz wskazała, że temat finansowania in vitro będzie nadal poruszany w Parlamencie Europejskim. - To początek drogi - podkreśliła.