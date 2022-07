Wideo youtube

- Byłem przekonany, że przede wszystkim wasza wiara, że tu chodzi o przyszłość naszej ojczyzny i naszych dzieci sprawi, że nie zawiedziecie, dziękuję, że tu jesteście - rozpoczął swoje przemówienie Donald Tusk.

- Minął dokładnie rok od naszego spotkania w Warszawie. To nie jest przypadek, że właśnie wy pokazujecie Polsce, gdzie jest siła, dobra wola i nadzieja na zmianę. W ciągu tych kilku miesięcy odwiedziłem blisko 100 miejscowości, spotkałem ludzie którzy podobnie jak wy są bardzo przejęci tym, co dzieje się w naszej ojczyźnie - powiedział Tusk.

- Polska wieś odwraca się od rządzących, bo rolnicy zostali przez rząd oszukani - dodał.

Tusk o spotkaniu z policjantami i chlebie za 30 złotych

Donald Tusk wspominał też swoje spotkanie z policjantami w Warszawie. - Podeszło do mnie dwóch funkcjonariuszy, popatrzyli czy nikt ich nie widzi i powiedzieli "Panie premierze, może by pan coś wreszcie z tym zrobił, bo my nie poszliśmy do policji, żeby stać na Nowogrodzkiej" - opowiadał szef PO. Stwierdził też, że policjanci i policjantki są dzisiaj ofiarami systemu, który obecna władza zbudowała.

Relacjonował też swoje spotkania z księgowymi i nauczycielami oraz przedsiębiorcami. - Właściciele restauracji powiedzieli mi, że podnoszą ceny nie po to, żeby zarobić, ale żeby przeżyć - relacjonował Tusk. - Kogo dziś stać, żeby pójść do restauracji nad morzem? Jaką polską rodzinę? - pytał szef PO. Dodał: Ceny nie kłamią, liczby nie kłamią.

- Sytuacja w polskiej gospodarce zaczyna być rzeczywiście krytyczna - dodał. Stwierdził, że skutecznie można walczyć z drożyzną mając elementarną przyzwoitość.

Zdjęcie Przemówienie Donalda Tuska na konwencji PO / Łukasz Szpyrka / INTERIA.PL

Donald Tusk wspomniał też słowa ekspertów, którzy prognozują, że jeśli PiS będzie dalej rządził w kraju, to chleb do końca roku może kosztować nawet 30 zł. - Istota dobrego rządu to zapewnienie ludziom chleba dobrego i taniego oraz wody zimnej i ciepłej w kranie, a nie chleba za 10, 20 czy 30 zł. Oni z Polski, kwitnącego kraju, dumy Europy, zrobili kraj, gdzie problemem staje się woda i chleb - wskazał były premier.

Konwencja Platformy Obywatelskiej w Radomiu

W sobotę w Radomiu odbywa się konwencja Platformy Obywatelskiej, która ma podsumować rok urzędowania Donalda Tuska na czele PO po jego powrocie; ma także zmobilizować struktury partii przed wyborami w 2023 i 2024 roku. Konwencja podsumuje też trwający przez ostatni miesiąc projekt "1000 spotkań", polegający na objeździe całego kraju przez parlamentarzystów.

Jak zapowiadano Donald Tusk w swoim wystąpieniu ma nakreślić propozycje programowe partii dotyczące najważniejszych bieżących wyzwań, przede wszystkim walki z drożyzną, rosnącymi ratami kredytów czy zagrożeniami związanymi z agresją Rosji na Ukrainę. Głos ma także zabrać prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.