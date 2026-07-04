W skrócie Przemysław Czarnek podczas konwencji PiS w Warszawie powitał uczestników i odnosił się do wyborców jako "normalnych Polaków".

Czarnek skupił się na tematach rodziny, demografii i edukacji, krytykując zmiany w edukacji oraz zapowiadając deklarację wartości i 10 punktów programowych PiS.

W swoim wystąpieniu poseł PiS ostro skrytykował Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego w związku z aferami w warszawskich szpitalach i działaniami władz miasta.

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Przemysław Czarnek wystąpił na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, poświęconej rodzinie, edukacji i demografii. - Gromadzą nas wartości konserwatywne, uniwersalne, chrześcijańskie, wartości, które muszą być i będą u podstaw naszego społeczeństwa w następnych latach, dekadach i wiekach - mówił.

Jak stwierdził, konserwatyści to "osoby normalne". - Witam w imieniu własnym, prezesa Kaczyńskiego, władz Prawa i Sprawiedliwości wszystkich normalnych Polaków na naszej pięknej konwencji konserwatystów - powiedział.

Według niego "nie ma dzisiaj ważniejszych problemów niż rodzina, demografia i edukacja" w związku z panującym kryzysem demograficznym. - Wszystko to nakryte jest jeszcze dramatycznymi zmianami w edukacji, które są tak naprawdę zmianami antyludzkimi, aspołecznymi, przeciwko rozwojowi młodego człowieka - dodał.

Czarnek zapowiedział, że podczas konwencji podpisana zostanie "deklaracja wartości każdego normalnego społeczeństwa" oraz dokument zawierający 10 punktów programowych PiS. - Zapraszamy wszystkich ludzi normalnych, do działania razem z nami, do ratowania Polski, do tworzenia pięknej Polski przyszłości dla naszych dzieci - powiedział.

Konwencja PiS w Warszawie. Czarnek uderza w Tuska i Trzaskowskiego

Podczas wystąpienia Czarnek przytoczył słowa premiera Donalda Tuska, który mówił, że kobiety muszą poważnie zastanawiać się nad macierzyństwem m.in. w związku z brakiem szpitali. - Bezczelny typ - stwierdził poseł PiS, odnosząc się do afery w Szpitalu Południowym w Warszawie.

- Odkrywamy nieprawdopodobną aferę szpitalną, rzeczy, które w ogóle nie mieściły się nam w głowie, które wymierzone są w wartość podstawową, fundamentalną, w godność osoby ludzkiej - mówił.

- Czy nie jest wymierzone w godność osoby ludzkiej zachowanie młodzieńca, który zarabiał 1,6 mln złotych z publicznych pieniędzy, z 20 mld dziury w NFZ w sytuacji, kiedy ludzie umierali na jego oczach? - pytał. Przywołał również informacje na temat wykonywania tomografi komputerowej zmarłym pacjentom "po to, żeby sfałszować jakieś procedury", tworzenie saloników VIP w szpitalach, czy bezczeszczenia zwłok, do jakiego miało dochodzić w prosektorium warszawskiej placówki.

Czarnek skrytykował również działanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w sprawie afery. - Zachował się jak polityczny, damski bokser: poświęcił dwie kobiety - powiedział, odnosząc się do dymisji dwóch wiceprezydentek stolicy.





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