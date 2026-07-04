Konwencja PiS w Warszawie. Czarnek mówił o "normalnych Polakach"
Witam wszystkich normalnych Polaków - mówił kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek podczas konwencji partii w Warszawie. Poseł uderzył również w polityków Koalicji Obywatelskiej. Premiera Donalda Tuska nazwał "bezczelnym typem", a Rafała Trzaskowskiego "politycznym damskim bokserem".
W skrócie
- Przemysław Czarnek podczas konwencji PiS w Warszawie powitał uczestników i odnosił się do wyborców jako "normalnych Polaków".
- Czarnek skupił się na tematach rodziny, demografii i edukacji, krytykując zmiany w edukacji oraz zapowiadając deklarację wartości i 10 punktów programowych PiS.
- W swoim wystąpieniu poseł PiS ostro skrytykował Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego w związku z aferami w warszawskich szpitalach i działaniami władz miasta.
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Przemysław Czarnek wystąpił na konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, poświęconej rodzinie, edukacji i demografii. - Gromadzą nas wartości konserwatywne, uniwersalne, chrześcijańskie, wartości, które muszą być i będą u podstaw naszego społeczeństwa w następnych latach, dekadach i wiekach - mówił.
Jak stwierdził, konserwatyści to "osoby normalne". - Witam w imieniu własnym, prezesa Kaczyńskiego, władz Prawa i Sprawiedliwości wszystkich normalnych Polaków na naszej pięknej konwencji konserwatystów - powiedział.
Według niego "nie ma dzisiaj ważniejszych problemów niż rodzina, demografia i edukacja" w związku z panującym kryzysem demograficznym. - Wszystko to nakryte jest jeszcze dramatycznymi zmianami w edukacji, które są tak naprawdę zmianami antyludzkimi, aspołecznymi, przeciwko rozwojowi młodego człowieka - dodał.
Czarnek zapowiedział, że podczas konwencji podpisana zostanie "deklaracja wartości każdego normalnego społeczeństwa" oraz dokument zawierający 10 punktów programowych PiS. - Zapraszamy wszystkich ludzi normalnych, do działania razem z nami, do ratowania Polski, do tworzenia pięknej Polski przyszłości dla naszych dzieci - powiedział.
Konwencja PiS w Warszawie. Czarnek uderza w Tuska i Trzaskowskiego
Podczas wystąpienia Czarnek przytoczył słowa premiera Donalda Tuska, który mówił, że kobiety muszą poważnie zastanawiać się nad macierzyństwem m.in. w związku z brakiem szpitali. - Bezczelny typ - stwierdził poseł PiS, odnosząc się do afery w Szpitalu Południowym w Warszawie.
- Odkrywamy nieprawdopodobną aferę szpitalną, rzeczy, które w ogóle nie mieściły się nam w głowie, które wymierzone są w wartość podstawową, fundamentalną, w godność osoby ludzkiej - mówił.
- Czy nie jest wymierzone w godność osoby ludzkiej zachowanie młodzieńca, który zarabiał 1,6 mln złotych z publicznych pieniędzy, z 20 mld dziury w NFZ w sytuacji, kiedy ludzie umierali na jego oczach? - pytał. Przywołał również informacje na temat wykonywania tomografi komputerowej zmarłym pacjentom "po to, żeby sfałszować jakieś procedury", tworzenie saloników VIP w szpitalach, czy bezczeszczenia zwłok, do jakiego miało dochodzić w prosektorium warszawskiej placówki.
Czarnek skrytykował również działanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w sprawie afery. - Zachował się jak polityczny, damski bokser: poświęcił dwie kobiety - powiedział, odnosząc się do dymisji dwóch wiceprezydentek stolicy.