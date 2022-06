Konwencja PiS. Rządzący przedstawiają nowe propozycje

Na początku konwencji przypomniano przemówienie prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 2009 roku, poświęcone patriotyzmowi. - Mój świętej pamięci brat nie mógł powiedzieć wszystkiego w krótkiej mowie, ale ci, którzy to pamiętają lub przyłączyli się później (do naszego obozu - red.), muszą być kontynuatorami jego dzieła i myśli - ocenił Jarosław Kaczyński, który zabrał głos jako pierwszy.

Jak dodał, "musimy iść tą drogą, którą wskazał" Lech Kaczyński. Przypomniał też, że konwencja odbywa się w 101. dzień "bezprzykładnie bohaterskiej, niebywale zdeterminowanej walki narodu ukraińskiego o wolność i niepodległość, całość terytorialną i prawo do istnienia". - Nawet tego prawa najeźdźcy Ukraińcom odmawiają - uściślił.

Zdaniem prezesa PiS "te 101 dni chwały budzą nadzieje i są wielką inspiracją". - Budzi też refleksje nad naszym patriotyzmem. Musimy pamiętać - a Ukraińcy to szczególnie przypominają - że patriotyzm to nie tylko emocja, ale i zobowiązanie do działania, szczególnej bliskości i wspólnoty narodowej - mówił.

Stwierdził też, że dla jego frakcji "taka wspólnota musi być demokratyczna, wolnych obywateli wyłaniających władzę". Podkreślił, iż najważniejszą ze wspólnot jest rodzina, bo zapewnia ona "trwałość narodów, następstwo pokoleń, przekazywanie wartości".

PiS zorganizowało swoją konwencję w podwarszawskich Markach. Podczas wydarzenia głos zabierze m.in. szef tej partii Jarosław Kaczyński. - Dokona podsumowania naszych dokonań na rok przed wyborami, a także przedstawi plany na najbliższe miesiące - objaśnił wicerzecznik ugrupowania Radosław Fogiel.

Jak dodał, Kaczyński będzie też mówił "o sprawach dziś zasadniczych". - Na przestrzeni ostatnich lat to właśnie środowisko PiS trafnie diagnozowało sytuację i podejmowało działania, które dziś procentują bezpieczeństwem Polski - stwierdził Fogiel.

Do Marek przyjechali też m.in. premier Mateusz Morawiecki, była premier Beata Szydło, marszałek Sejmu Elżbieta Witek, a także wicepremierzy i ministrowie. Konwencję prowadzi Rafał Bochenek, który - według informacji Interii - jest jednym z kandydatów do objęcia stanowiska rzecznika PiS. Jego konkurent to Radosław Fogiel.

Przed konwencją media nieoficjalnie informowały o możliwych propozycjach, jakie ma przedstawić obóz rządzący w trakcie sobotniego wydarzenia. Wśród nich były m.in. podwyżka świadczenia "500 plus" o 200 złotych, jak i wprowadzenie większej puli dni do wykorzystania jako urlop wypoczynkowy. Przedstawiciele PiS nie potwierdzali jednak doniesień dziennikarzy.

PiS zapowiada objazd po Polsce. "Wrócimy do tego, co przyniosło zwycięstwa"

Konwencja ma być początkiem letniej akcji spotkań polityków PiS z wyborcami, a w trasę po Polsce ruszyć mają najważniejsi politycy ugrupowania z Jarosławem Kaczyńskim i premierem Mateuszem Morawieckim na czele. Szef rządu w sobotę po południu odwiedzi Olkusz.

"Szanowni Państwo! Porozmawiajmy o Polsce! Serdecznie zapraszam na spotkanie do Olkusza. Spotkajmy się w najbliższą sobotę, 4 czerwca o godzinie 16.00 w Centrum Kultury (Dworek Machnickich) przy ulicy Szpitalnej 32" - pisał na Facebooku. Z kolei lider partii w objazd po miejscowościach ma ruszyć w przyszłym tygodniu.

- Do wyborów zostało relatywnie niewiele czasu, dlatego musimy wrócić do tego, co przyniosło nam zwycięstwa wyborcze w 2015 i 2019 roku, czyli do spotkań z Polakami w powiatach, w gminach - zapowiadał sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski.