W skrócie Konwencja Prawa i Sprawiedliwości w Stalowej Woli poświęcona bezpieczeństwu została skrytykowana przez polityków obozu rządowego.

Premier Donald Tusk oraz inni członkowie rządu zarzucili PiS blokowanie środków z programu SAFE na inwestycje w Hucie Stalowa Wola.

W Prawo i Sprawiedliwości pojawiły się napięcia przed konwencją, a Michał Dworczyk został wykluczony z debaty.

Sobotnia konwencja PiS w Stalowej Woli organizowana jest pod hasłem "Myśląc Polska. Alternatywa 2.0: Czas na bezpieczną Polskę". W jej trakcie ma mieć miejsce m.in. wystąpienie programowe z udziałem Mariusza Błaszczaka, Antoniego Macierowicza i Zbigniewa Raua.

"Dziś stolicą polskiej obronności jest Stalowa Wola. O 12:00 rozpocznie się konwencja Prawa i Sprawiedliwości 'Czas na Bezpieczną Polskę'" - napisał w mediach społecznościowych Błaszczak.

"Miejsce jest nieprzypadkowe - Huta Stalowa Wola była przez lata niszczona przez pierwszy rząd Tuska. Rząd PiS proces budowy silnej i bezpiecznej Polski oparł m. in. na odbudowie HSW" - dodał były szef MON.

W tle konwencji jest dyskusja na temat Programu SAFE, który został przyjęty przez Parlament, choć przeciwko rozwiązaniu głosowały PiS i Konfederacja. Program przewiduje, że Polska otrzyma z UE 43,7 mld euro w postaci nisko oprocentowanych pożyczek na zakup sprzętu wojskowego.

Politycy PiS oceniają zaś, że program ten spowoduje oddalenie Europy, w tym Polski, od Stanów Zjednoczonych. Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej mówił, że SAFE ma "potężne aspekty polityczne", a jego celem jest zjednoczenie Europy "pod niemieckim przywództwem". - Proponowana nam jest Polska pod niemieckim butem. My ten niemiecki but odrzucamy - stwierdził.

Rząd krytykuje PiS. "Szczyt bezczelności"

Konwencja PiS spotkała się z krytyką polityków związanych z obozem rządzącym, którzy wskazują, że w ramach programu SAFE ponad 20 mld złotych miałoby trafić do Huty Stalowa Wola, w której produkowane są m.in. armatochaubice Krab, Bojowe Wozy Piechoty "Borsuk" czy samobieżne moździerze Rak.

"Szczyt bezczelności! Organizować w Stalowej Woli partyjną konwencję i równocześnie blokować wielkie pieniądze dla huty z programu SAFE - potrafi tylko PiS" - pisał we wtorek premier Donald Tusk.

"Dumnie i bezrefleksyjnie zrobić konwencję w mieście, które chcesz oskubać z 20 miliardowego kontraktu - to potrafi tylko Kaczyński" - skomentował natomiast minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

"Zlot w Stalowej Woli robią bez wstydu. 20 mld zł dla Huty Stalowa Wola blokują bez mrugnięcia. Przeciw polskiemu przemysłowi" - stwierdził z kolei rzecznik rządu Adam Szłapka.

Poseł KO Zbigniew Konwiński powiedział natomiast, że "dziś do Stalowej Woli przyjedzie Kaczyński wyjaśniać mieszkańcom dlaczego chce ich ograbić z 20 mld zł na rozwój ich miasta".

Spięcia w PiS przed konwencją. Poseł wykluczony z debaty

Kwestia bezpieczeństwa i programu SAFE budzi wątpliwości i napięcia również w samym Prawie i Sprawiedliwości. Jak informowali w "Politycznym WF" Piotr Witwicki i Marcin Fijołek, pierwotnie na sobotniej konwencji wystąpić miał Michał Dworczyk, który wcześniej prezentował znacznie łagodniejsze podejście do programu SAFE niż reszta polityków PiS.

Były minister obrony narodowej w rządzie PiS Mariusz Błaszczak miał w związku z tym, po konsultacji z Jarosławem Kaczyńskim, wykluczyć Dworczyka z dyskusji. Oficjalnym powodem miał być fakt, że Dworczyk nie poparł ataku PiS na rządzących za to, że w ramach SAFE przewidzieli przyznanie pieniędzy spółce Polska Amunicja, na czele której stoi były polityk KO Paweł Poncyljusz.

"Michał nie pierwszy raz rozmijał się z linią partii w zasadniczych sprawach, szczególnie tych związanych z bezpieczeństwem, budową Sił Zbrojnych RP. Dzisiejsza wypowiedź ws. Polskiej Amunicji i Poncyljusza jest jednak przekroczeniem granicy, której przekraczać się nie powinno".

"Niemal wszyscy solidarnie skrytykowaliśmy plany koalicji (rządzącej - red.), by dużą część środków z SAFE powierzyć sprywatyzowanej spółce, na czele której stoi Poncyljusz (...). Wypowiedź Michała podważa całą narrację, którą w tej sprawie budowaliśmy i stanowi kontrę do naszych działań. Debata w Stalowej Woli ma służyć przede wszystkim partii oraz budować jej spójny i jednolity przekaz. Udział Michała, który coraz wyraźniej stawia swoje interesy nad interes naszego środowiska, niestety to uniemożliwia".

Dodatkowym problemem jest to, że w czasie trwania konwencji PiS w Stalowej Woli odbędzie się również drugie spotkanie, zorganizowane przez Mateusza Morawieckiego. Były premier spotka się z wyborcami w Słupsku. Jak informował Marcin Fijołek w podcaście "Polityczny WF", "były spore pretensje do Piotra Glińskiego, który trzyma rękę na harmonogramie takich spotkań, aby się nie pokrywały".

