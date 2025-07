Morawiecki podkreśla, że wzrost wydatków militarnych Niemiec, lobbowanie na rzecz rodzimych koncernów oraz rosnący radykalizm polityczny mogą doprowadzić do poważnych zmian w układzie sił w Europie.

Mateusz Morawiecki ostrzega przed bezkrytycznym podejściem do rozwoju przemysłu obronnego Niemiec i wskazuje na możliwe zagrożenia dla równowagi w Europie.

"W obu tych sprawach obecny polski rząd całkowicie skapitulował " - ocenia Morawiecki. Polityk wskazuje, powołując się na książkę "Kaput" Wolfganga Munchaua, że dotychczas "niemiecka potęga" opierała się na taniej energii z Rosji , eksporcie do Chin , tradycyjnym przemyśle i dogmatycznym fiskalizmie.

Morawiecki zaznacza, że to opis świata przeszłości, jednak teraz "na naszych oczach zaczyna się coś nowego: przebudzenie przemysłowe Niemiec ", oparte w dużym stopniu na produkcji dla wojska.

Były premier przytacza dane z okresu rządów Angeli Merkel , kiedy wydatki Niemiec na obronność oscylowały wokół 1,3 proc. PKB. Berlin chciał zmniejszać liczebność armii. Do poważnej zmiany doszło już po agresji Rosji na Ukrainę, kiedy ministrem obrony został Boris Pistorius . W 2024 roku wydatki na obronność wzrosły do 2 proc. PKB.

Do jeszcze poważniejszej zmiany doszło na ostatnim szczycie NATO w Hadze. Państwa sojuszu zobowiązały się do wydawania 5 proc. PKB na obronność . "Ale w przeszłości widzieliśmy już, jak łatwo polityczne cele zbrojeniowe da się wypełnić przy pomocy kreatywnej księgowości - doliczanie emerytur wojskowych czy kosztów administracji" - zaznacza Morawiecki.

Były premier wskazuje też, że jeśli Berlin zacznie wydawać 5 proc. PKB na zbrojenia, będzie to "punktem zwrotnym" dla układu sił w Europie. "Powrót niemieckiej siły militarnej przestanie być hipotezą - będzie kwestią czasu" - zaznacza w "Rzeczpospolitej".

Zdaniem byłego premiera działania te mogą wesprzeć bezpieczeństwo Europy , ale nie należy postrzegać ich jako bezinteresowne. W tym kontekście polityk PiS wskazuje dwa cele: stabilne finansowanie modernizacji wojska oraz budowę wspólnego, europejskiego systemu obronnego. Wylicza też korzyści, jakie Niemcy czerpią ze zwiększonej produkcji zbrojeniowej i wykorzystania nowych technologii. Podkreśla, że Berlin lobbuje w strukturach Unii Europejskiej w taki sposób, by rozwiązania wspólnotowe były opłacalne dla rodzimego przemysłu zbrojeniowego.

"Tymczasem globalny ład może się w każdej chwili załamać, a silna armia może wówczas posłużyć nie tylko do obrony, lecz także jako narzędzie nacisku politycznego lub gospodarczego" - ostrzega były premier.

Dalej Morawiecki wskazuje, za "Porządkiem dnia" Erica Vuillarda, że zmiana władzy, do której doszło w Niemczech na początku lat 30., była "oligarchicznym przewrotem", do którego doszło w interesie przemysłu ciężkiego i banków. "Biznes miał wspomóc marsz brunatnych koszul do władzy. Reszta, jak dobrze wiemy, jest historią - ale historią, która nie może się powtórzyć" - zaznacza Morawiecki.