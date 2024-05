Wszystko zaczęło się od wpisu dziennikarza "The European Conservative" Davida Athertona, który 9 maja skomentował zachowanie Szwedzki Grety Thunberg. Aktywistka klimatyczna protestowała przeciwko udziałowi Izraela w konkursie Eurowizji.

"Nie ulega wątpliwości, że Greta Thunberg przebywa w Malmo i wspiera propalestyńskie, antyizraelskie demonstracje w obliczu zbliżającego się konkursu piosenki Eurowizji. Zarzuca się jej, że skandowała wraz z tłumem '(Yahya) Sinwar (przywódca Hamasu), nie pozwolimy wam umrzeć' i 'Żydzi, wracajcie do Polski'. W Polsce znajdowało się najwięcej obozów koncentracyjnych podczas II wojny światowej " - napisał dziennikarz na platformie X.

15 maja na jego wpis zareagował ambasador Izrael w Polsce. "'Żydzi, wracajcie do Polski!'... Niektórzy antysemici wydają się tęsknić za palestyńskim przywódcą, nazistowskim kolaborantem, Hadżdż Aminem Husseinim, który również chciał, aby Żydzi udali się do Polski, a dokładniej do komór gazowych w Polsce. Antysemici = niebezpieczeństwo" - stwierdził Jakow Liwne.