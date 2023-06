Konflikt Sterczewskiego i Suwerennej Polski. Sprawa trafi do prokuratury

Na profilu, w związku z tą samą sytuacją, pojawił się też fragment nagrania, na którym widać mężczyznę celującego z broni". Z uwagi na ten fakt, poseł Franciszek Sterczewski postanowił zawiadomić prokuraturę.



"Suwerenna Polska udostępniła film, na którym mierzy się do mnie z broni palnej, w związku z moimi wypowiedziami popierającymi postulaty osób LGBT+. Sprawę zgłaszam do prokuratury" - napisał.



Jednocześnie zapowiedział konferencję prasową, na której szerzej odniesie się do całej sytuacji. Odbędzie się ona we wtorek o godzinie 12 na poznańskim placu Kolegiackim.



"Tą sprawą, jak i innymi akcjami zorganizowanego hejtu oraz wszelkimi nadużyciami Ziobry i reszty rządu PiS, zajmie się niezależna prokuratura tuż po wyborach. Za każde świństwo odpowiedzą" - skwitował w mediach społecznościowych Sterczewski.

