W czwartek Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ogłosił wyrok w sprawie kobiety, której w Polsce odmówiono dokonania aborcji. "W sprawie M.L. przeciwko Polsce Trybunał orzekł, że doszło do naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego" - czytamy. Chodzi o sytuację 2021 roku . 38-latka z Warszawy zaszła w ciąże, ale w jej płodzie wykryto trisomię 21. chromosomu, czyli zespół Downa.

Mimo potwierdzenia prawa do zabiegu przez komisję lekarską, kobiecie odmówiono aborcji , dlatego zdecydowała się na wykonanie zabiegu w prywatnej klinice za granicą. Polska musi zapłacić skarżącej 15 tys. euro z tytułu szkody niemajątkowej oraz 1004 euro za szkody materialne.

Decyzję ETPC na antenie radia RMF skomentowała szefowa nowego resortu ds. równości Katarzyna Kotula . - To jest kluczowy wyrok - mówiła. - Jestem przekonana, że ten wyrok pokazuje, że musimy iść w kierunku liberalizacji prawa aborcyjnego - dodała.

Lewica zapowiada liberalizację w sprawie aborcji

- Jako Lewica mówiliśmy od początku, że to są pewne etapy, które przy większości, jaką obecnie mamy będą do zrealizowania. Jednym z pierwszych i wpisanych do umowy koalicyjnej jest unieważnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku, później dekryminalizacja albo depenalizacja pomocnictwa w aborcji. Ważne jest dla nas, żeby kobiety czuły się bezpiecznie, ale także ci bliscy, którzy tym kobietom pomagają - mówiła.