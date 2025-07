Decyzję o przywróceniu czasowej kontroli na granicy z Niemcami i Litwą ogłosił we wtorek premier Donald Tusk.

Od kilku dni w różnych punktach na granicy polsko-niemieckiej mają miejsce protesty, tzw. patrole obywatelskie. Ich uczestnicy manifestują swoje niezadowolenie z działania państwa w kwestii bezpieczeństwa granicy. Chodzi o migrantów trafiających do Polski z Niemiec.

"Patrole obywatelskie" na granicy poparli politycy Konfederacji, m.in. Krzysztof Bosak.

Kontrole na granicy. "Poczekamy, jakie będą efekty zapowiedzi Tuska"

- Uważam, że generalnie decyzja bardzo dobra. Aczkolwiek zobaczymy, jak to będzie w praktyce wyglądać. Przypominam, że to premier podpisał w zeszłym roku plan działania z byłym kanclerzem Olafem Scholzem, który pozwalał na to, że niemiecka policja po polskiej stronie pilnowała, czy się migranci nie przedostają - ocenia Krystian Kamiński, były poseł z ramienia Konfederacji.

- Poczekamy, jakie będą efekty tego, bo zapowiedzi Donalda Tuska zwykle brzmią dobrze, a potem przy realizacji widzimy różne konsekwencje - dodaje w rozmowie z Interią.

Granica i patrole obywatelskie. "Tusk się oburzał"

Polityk Ruchu Narodowego zwraca również uwagę na czas wprowadzenia kontroli. - Tusk mówił już jakiś czas temu, że wszystko jest załatwione, dogadane. Jak widać, problem tylko narastał. Mimo że oburzał się na patrole obywatelskie, to gdyby nie one, w ogóle nie poczuwałby się działania. Widzi, że jest problem i w związku z tym reaguje - komentuje dalej Kamiński.

W podobnym tonie wypowiada się Witold Tumanowicz. - Dobra decyzja, tylko spóźniona. Zobaczymy, jak kontrole będą wyglądały w praktyce i czy rzeczywiście powstrzymają podrzucanie migrantów. Mam taką nadzieję - wskazuje poseł Konfederacji.

Dopytujemy, czy wyobraża sobie scenariusz, w którym kontrole okażą się nieskuteczne.

- Mamy płot na granicy z Białorusią i to też do końca nie powstrzymuje procesu, w którym ktoś próbuje go forsować. Dlatego ostatecznie mam nadzieję, że kontrole jednak będą skuteczne - podkreśla.

Kontrole na granicy polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej

Zmiany na granicy z Niemcami i Litwą wejdą w życie 7 lipca. - Do tego czasu odpowiednie służby zostały zobowiązane do logistycznego przygotowania tej operacji. Przywrócenie kontroli to bardzo poważne działania - zapowiedział Donald Tusk.

Premier odniósł się także do postawy polityków, którzy angażują się w sytuacje na polskich granicach.

- Chcę powiedzieć bardzo wyraźnie: haniebne i skandaliczne jest ze strony polityków, w tym przyszłego prezydenta, obrażanie i dystansowanie się od służb państwowych takich jak Straż Graniczna. Przybieranie roli "patrona" nad "aktywistami" prawicowymi pana Bąkiewicza, którzy dezorganizują pracę SG - to są rzeczy niedopuszczalne - ocenił Tusk. - Oczekiwałbym od polityków, niezależnie od ich pozycji, aby zawsze wspierali, pomagali Straży Granicznej, wojsku i policji - dodał.

