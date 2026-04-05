Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą. W życie weszło nowe rozporządzenie

W skrócie W Wielką Niedzielę weszło w życie rozporządzenie przedłużające kontrole na granicach z Niemcami i Litwą do 1 października.

Wcześniej prezydent Karol Nawrocki zdecydował o przedłużeniu wsparcia wojska dla Straży Granicznej na granicach Polski z Niemcami i Litwą.

Pod koniec marca rząd zdecydował, by o kolejne 60 dni przedłużyć ograniczenie prawa azylowego.

Według danych MSWiA od 2022 r. liczba prób nielegalnych przekroczeń granicy spadła o 96 proc.

Od niedzieli obowiązuje rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przedłużające kontrole na granicach z Niemcami i Litwą do 1 października. Kontrole wprowadzone zostały w lipcu 2025 r. w odpowiedzi na zagrożenie nielegalną migracją.

W stosunku do poprzedniego rozporządzenia wydłużyła się lista kontrolowanych przejść granicznych. Funkcjonariusze wrócą na przejście Park Mużakowski - Most Angielski pomiędzy Łęknicą a Mużakowem. Wcześniej było ono całkowicie wyłączone z powodu remontu.

Pod koniec marca rząd zdecydował, aby na kolejne 60 dni zostało przedłużone czasowe ograniczenie prawa do składania wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią.

Kontrole na granicach z Niemcami i Litwą przedłużone do 1 października

Tuż przed z wejściem w życie rozporządzenia przedłużającego kontrole na granicy z Niemcami i Litwą prezydent Karol Nawrocki zdecydował, by przedłużyć także wojskowe wsparcie dla funkcjonariuszy Straży Granicznej. W piątek Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przekazało, że żołnierze będą pracować na granicy do co najmniej 1 października.

"Od 5 kwietnia 2026 r. do 1 października 2026 r. zostaną użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych RP w celu zapewnienia nienaruszalności granicy państwowej oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejść granicznych oraz w strefie nadgranicznej na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec oraz z Republiką Litewską" - podało BBN.

"To wymagająca i niezwykle potrzebna służba. Pamiętajmy o tym podczas świątecznych spotkań z naszymi bliskimi" - skomentował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

MSWiA: Od 2022 r. liczba prób nielegalnych przekroczeń granicy spadła o 96 proc.

Polska zdecydowała o przywróceniu kontroli granicznych w lipcu 2025 r. Początkowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą obowiązywały od sierpnia do października 2025 r., następnie od października do kwietnia 2026 r.

Zgodnie z unijnym prawem wewnątrz Strefy Schengen kontrole graniczne mogą zostać wprowadzone na maksymalnie pół roku z opcją przedłużenia na łączny okres maksymalnie dwóch lat.

Według informacji przekazanych w sobotę przez MSWiA od początku kryzysu migracyjnego wywołanego przez Białoruś i Rosję w 2022 r. liczba nielegalnych migrantów spadła w I kwartale 2026 r. o 96 proc. Według resortu obok przywrócenia kontroli granicznych to efekt także ograniczenia prawa azylowego.

"W I kwartale 2022 doszło do 3 306 prób nielegalnego przekroczenia granicy. W I kwartale 2026 było ich zaledwie 158" - podało MSWiA.

