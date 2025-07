Kontrole na granicach. Utrudnienia dla kierowców, podano szczegóły

Na drogach dwujezdniowych, prowadzących do 14 przejść granicznych z Niemcami i Litwą, wprowadzone zostanie zwężenie do jednego pasa - poinformował w czwartek szef GDDKiA Paweł Woźniak. To efekt decyzji rządu, który postanowił wprowadzić od 7 lipca czasowe kontrole graniczne na granicach z Niemcami i Litwą.