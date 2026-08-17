Konsulat: Dzieci z Ukrainy padły ofiarą ataku. Oburzające sceny w Bydgoszczy

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Obywatele Ukrainy, 14-letnia dziewczynka i jej 12-letni brat, padli ofiarą brutalnego ataku w Bydgoszczy - przekazał ukraiński Konsulat Generalny w Gdańsku. Dwoje dorosłych, sprowokowanych rozmową w języku ukraińskim prowadzoną przez rodzeństwo miały wyzywać dzieci i użyć wobec nich przemocy fizycznej. Sprawa została zgłoszona na policję.

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Atak na dzieci z Ukrainy w Bydgoszczy. Konsulat apeluje o pomoc (zdj. ilustracyjne)Dawid WolskiEast News

W skrócie

  • Konsulat Generalny Ukrainy w Gdańsku poinformował o incydencie w Bydgoszczy, w którym dwoje dzieci z Ukrainy zostało zaatakowanych przez dorosłych.
  • Sprawcy ataku mieli używać przemocy fizycznej, obraźliwych słów i gróźb wobec 14-letniej dziewczynki i jej 12-letniego brata, a sprawa została zgłoszona na policję.
  • Konsulat Ukrainy zapewnił wsparcie poszkodowanym, zaapelował o pomoc w zidentyfikowaniu sprawców oraz potępił wszelkie przejawy ksenofobii.
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Informacje o "skrajnie niedopuszczalnym" incydencie z udziałem dwojga dzieci z Ukrainy przekazał Konsulat Generalny Ukrainy w Gdańsku na swoim profilu na portalu Facebook. Jak czytamy, doszło do niego w parku w pobliżu dworca kolejowego w Bydgoszczy 14 sierpnia. 

We wpisie zrelacjonowano atak, którego ofiarą padło rodzeństwo z Ukrainy - 14-letnia dziewczynka i jej 12-letni brat. Jak przekazano, agresorów sprowokował język ukraiński, w którym rozmawiały ze sobą dzieci.

Bydgoszcz. Dzieci z Ukrainy padły ofiarą ataku

Sprawcami ataku było dwoje dorosłych - mężczyzna i kobieta, którzy nie tylko dopuścili się wobec nieletnich "niecenzuralnych wyzwisk i gróźb", ale także przemocy fizycznej.

Według relacji ukraińskich dyplomatów, dorośli wykręcali jednemu z dzieci rękę, połamali zabawkę, którą ofiary miały przy sobie i rzucili nią w chłopca, który został podrapany przez jej fragmenty.

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"Konsulowie pozostają w stałym kontakcie z matką poszkodowanych, udzielono jej wszelkiego niezbędnego wsparcia konsularno-prawnego" - przekazano w komunikacie, dodając, że sprawa została zgłoszona na policję, a funkcjonariusze poszukują obecnie sprawców napaści.

Atak na dzieci z Ukrainy w Bydgoszczy. Konsulat apeluje

Dyplomaci zaapelowali do osób, które widziały to zdarzenie bądź są w stanie udzielić jakichkolwiek informacji o sprawcach "o niezwłoczne skontaktowanie się z policją". "Państwa zeznania są niezwykle ważne, aby sprawcy zostali odnalezieni i ponieśli sprawiedliwą karę" - podkreślono.

"Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy ksenofobii. Kwestia przeciwdziałania nietolerancji i zapewnienia bezpieczeństwa Ukraińcom jest jedną z kluczowych podczas zaplanowanego na najbliższe dni w Konsulacie spotkania z kierownictwem województwa pomorskiego, prezydentami miast oraz komendantami policji. Nie pozostawimy tego przypadku bez należytej reakcji prawnej" - zapewnił konsulat.

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