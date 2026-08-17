W skrócie Konsulat Generalny Ukrainy w Gdańsku poinformował o incydencie w Bydgoszczy, w którym dwoje dzieci z Ukrainy zostało zaatakowanych przez dorosłych.

Sprawcy ataku mieli używać przemocy fizycznej, obraźliwych słów i gróźb wobec 14-letniej dziewczynki i jej 12-letniego brata, a sprawa została zgłoszona na policję.

Konsulat Ukrainy zapewnił wsparcie poszkodowanym, zaapelował o pomoc w zidentyfikowaniu sprawców oraz potępił wszelkie przejawy ksenofobii.

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Informacje o "skrajnie niedopuszczalnym" incydencie z udziałem dwojga dzieci z Ukrainy przekazał Konsulat Generalny Ukrainy w Gdańsku na swoim profilu na portalu Facebook. Jak czytamy, doszło do niego w parku w pobliżu dworca kolejowego w Bydgoszczy 14 sierpnia.

We wpisie zrelacjonowano atak, którego ofiarą padło rodzeństwo z Ukrainy - 14-letnia dziewczynka i jej 12-letni brat. Jak przekazano, agresorów sprowokował język ukraiński, w którym rozmawiały ze sobą dzieci.

Bydgoszcz. Dzieci z Ukrainy padły ofiarą ataku

Sprawcami ataku było dwoje dorosłych - mężczyzna i kobieta, którzy nie tylko dopuścili się wobec nieletnich "niecenzuralnych wyzwisk i gróźb", ale także przemocy fizycznej.

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Według relacji ukraińskich dyplomatów, dorośli wykręcali jednemu z dzieci rękę, połamali zabawkę, którą ofiary miały przy sobie i rzucili nią w chłopca, który został podrapany przez jej fragmenty.

"Konsulowie pozostają w stałym kontakcie z matką poszkodowanych, udzielono jej wszelkiego niezbędnego wsparcia konsularno-prawnego" - przekazano w komunikacie, dodając, że sprawa została zgłoszona na policję, a funkcjonariusze poszukują obecnie sprawców napaści.

Atak na dzieci z Ukrainy w Bydgoszczy. Konsulat apeluje

Dyplomaci zaapelowali do osób, które widziały to zdarzenie bądź są w stanie udzielić jakichkolwiek informacji o sprawcach "o niezwłoczne skontaktowanie się z policją". "Państwa zeznania są niezwykle ważne, aby sprawcy zostali odnalezieni i ponieśli sprawiedliwą karę" - podkreślono.

"Stanowczo potępiamy wszelkie przejawy ksenofobii. Kwestia przeciwdziałania nietolerancji i zapewnienia bezpieczeństwa Ukraińcom jest jedną z kluczowych podczas zaplanowanego na najbliższe dni w Konsulacie spotkania z kierownictwem województwa pomorskiego, prezydentami miast oraz komendantami policji. Nie pozostawimy tego przypadku bez należytej reakcji prawnej" - zapewnił konsulat.



