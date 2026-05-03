"Konstytucja nowej generacji". Padła zapowiedź Nawrockiego

Michał Blus

- Żyjemy w momencie, gdy konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa - ocenił prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja. Dodał, że nie może być dalej tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. - Zaczynamy pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030 - zapowiedział prezydent.

Prezydent Karol NawrockiRadek PietruszkaPAP

W skrócie

  • Prezydent Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja ogłosił rozpoczęcie prac nad nową konstytucją
  • Nawrocki ocenił, że obecny konflikt polityczny niszczy fundamenty państwa i podkreślił potrzebę zmian ustrojowych, wskazując na konieczność uniknięcia podziału władzy na dwa ośrodki.
  • Wcześniej prezydent powołał Radę ds. nowej konstytucji, a zaproszenia do udziału w niej zostały wysłane do wszystkich klubów i kół parlamentarnych.
- Polska jest dzisiaj w momencie konstytucyjnym; potrzebujemy dziś nowej konstytucji - zapowiedział Karol Nawrocki podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Prezydent podkreślił, że w Konstytucji 3 Maja była zapisana głęboka zdolność Polski i Polaków do autokorekty systemu rządzenia. - Miała zreformować Rzeczpospolitą Polską i dać jej szansę przetrwania - dodał.

- To była konstytucja stworzona przez wybitnych Polaków, którzy nieśli w sobie polskiego ducha, którzy w Rzeczpospolitą wierzyli, kochali i chcieli ją reformować - zaznaczył Nawrocki.

- Najważniejsze w Konstytucji 3 Maja było to, że była gotowa do tworzenia nowoczesnej Polski przyszłości, opartej o trójpodział władzy, opartej o obywatelstwo i prawa obywatelskie dla mieszczan. Że ta konstytucja pochylała się nad ludem rolniczym (...) była to konstytucja najbardziej nowoczesna na tamte czasy - mówił Nawrocki.

"Potrzebujemy konstytucji nowej generacji". Zapowiedź Nawrockiego

- Konflikt polityczny w Polsce poszedł za daleko, niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego - przekazał Nawrocki. Dodał, że instytucje państwowe zaangażowane są do walki politycznej i partyjnej, a system praworządności produkuje chaos.

Prezydent powiedział, że konstytucja ta to lekcja zadana Rzeczpospolitej Polskiej i polskim elitom, a on patrzy na nią jak na zadanie.

- Mam przekonanie, że dzisiejsze problemy w Rzeczpospolitej, to nie są już problemy tylko polityczne, to są problemy ustrojowe, fundamentalne, zasadnicze - ocenił.

Prezydent dodał, że "instytucje państwowe, które mają być trwałe, mają być silne, mają budować państwo, Rzeczpospolitą, jej ciągłość, jej długie trwanie (są) zaangażowane do walki politycznej i partyjnej z horyzontem cztero- albo pięcioletnim", a system praworządności, mający tonować społeczne nastroje, "produkuje kolejny chaos i kolejne społeczne konflikty". - Trzeba powiedzieć temu dość - oświadczył prezydent.

Nawrocki stwierdził, że zarówno w czasach pokoju, jak i potencjalnej wojny Polska potrzebuje "zdecydowanego dowództwa siłami zbrojnymi Rzeczpospolitej, a nie ciągłego rozdrobnienia na dwa ośrodki władzy: administracyjnej i państwowej".

- Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać: czy system premierowski czy system prezydencki, ale powiem wam, że tak dalej być nie może - zwrócił się do zebranych. - Tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na dwa ośrodki - dodał.

Nowa konstytucja. "Miejmy odwagę do reformowania Rzeczpospolitej Polskiej"

Prezydent przypomniał, że powołał Radę Nowej Konstytucji - akty otrzymali pierwsi jej członkowie. - Zaczynamy pracę nad Konstytucją Nowej Generacji roku 2030 - powiedział. Przekazał również, że wysłał już zaproszenia do wszystkich klubów i kół parlamentarnych do uczestnictwa w Radzie.

Na zakończenie wystąpienia Nawrocki zaapelował do Polaków o odwagę. - Miejmy odwagę, proszę was o to. Miejmy odwagę tak jak oni, 3 maja 1791 roku, do reformowania Rzeczpospolitej Polskiej. Polska jest piękna, jest silna. Polska nie potrzebuje recenzentów do tworzenia swojego prawa - podsumował.

Niedzielna uroczystość na Placu Zamkowym rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego oraz odczytania Preambuły Konstytucji 3 Maja.

W obchodach uczestniczyli m.in. ministrowie kancelarii prezydenta oraz ministrowie rządu, w tym wicepremier, szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, a także koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Obecny jest też działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut, a także liczni mieszkańcy Warszawy.

